Hoher Besuch im Neu­en Rat­haus: Corin­ne Perei­ra da Sil­va, Gene­ral­kon­su­lin der Repu­blik Frank­reich und in die­ser Funk­ti­on seit Sep­tem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res Nach­fol­ge­rin von Pierre Jac­ques Michel Lana­pats, hat der Stadt Bay­reuth ihren Antritts­be­such abge­stat­tet. Im Rat­haus wur­de sie von Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger begrüßt. Neben der Visi­te beim Ober­bür­ger­mei­ster stan­den in Bay­reuth auch Gesprä­che mit der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer sowie mit der Deutsch-Fran­zö­si­schen Gesell­schaft auf ihrem Besuchs­pro­gramm. Die Gene­ral­kon­su­lin infor­mier­te sich über die Zusam­men­ar­beit der Stadt mit ihren Part­nern in Frank­reich – hier vor allem der Part­ner­stadt Anne­cy. Perei­ra da Sil­va und Ebers­ber­ger beton­ten über­ein­stim­mend die unver­än­dert gro­ße Bedeu­tung des Erler­nens der fran­zö­si­schen Spra­che, den hohen Wert der Schü­ler­aus­tausch­pro­gram­me und die För­de­rung der Mobi­li­tät von jun­gen Erwach­se­nen in Aus­bil­dung, Stu­di­um oder Beruf als wich­ti­ge Grund­la­gen für eine funk­tio­nie­ren­de deutsch-fran­zö­si­sche Part­ner­schaft an der kom­mu­na­len Basis.