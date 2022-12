Die Junge Union Marktredwitz präsentiert die beliebten “Rawetzer Adventsfenster” vom 6. bis 24. Dezember 2022

Advents­fen­ster-Akti­on 2022

Ein Jahr, das vor allem von Krieg, Kri­sen und Kon­flik­ten geprägt war, neigt sich dem Ende ent­ge­gen. In die­sen schwie­ri­gen Zei­ten möch­te die Jun­ge Uni­on (JU) Markt­red­witz ein Zei­chen des Zusam­men­halts set­zen. Wie aus einer Pres­se­mit­tei­lung der JU her­vor­geht, orga­ni­siert die Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on daher auch in die­sem Jahr die belieb­ten “Rawet­zer Advents­fen­ster”. Deren Tra­di­ti­on reicht meh­re­re Jahr­zehn­te zurück und wird seit 2020 vom Orts­ver­band der Jun­gen Uni­on orga­ni­siert. Wie der Orts­vor­sit­zen­de Flo­ri­an Fischer sagt, sei es der JU ein beson­de­res Anlie­gen, dass sich mög­lichst vie­le Grup­pen und Ver­ei­ne am Pro­jekt betei­li­gen kön­nen, um Advents­stim­mung in den Markt­red­wit­zer Markt zu bringen.

Des­halb hät­ten sich auch in die­sem Jahr, getreu dem Mot­to „Nur zusam­men sind wir stark“, erneut die unter­schied­lich­sten Ver­ei­ne, Schu­len und Kin­der­gär­ten an der Akti­on betei­ligt und jeweils ein Fen­ster des Histo­ri­schen Rat­hau­ses bunt ver­ziert und geschmückt. Ab dem 6. Dezem­ber wird dann täg­lich ab Ein­bruch der Dun­kel­heit ein neu­es Fen­ster illu­mi­niert. Zudem erscheint jeden Abend auf dem You­Tube Kanal “Rawet­zer Advents­fen­ster” ein pas­sen­des kur­zes Weih­nachts­vi­deo des aus­füh­ren­den Ver­eins, in dem gemein­sam gesun­gen, vor­ge­le­sen oder getanzt wird – der Krea­ti­vi­tät wur­den hier­bei kei­ne Gren­zen gesetzt.

Aus Ener­gie­spar­grün­den haben sich die Ver­ant­wort­li­chen gemein­sam mit der Stadt Markt­red­witz dazu ent­schie­den, die Rat­haus­fen­ster in die­sem Jahr nur bis 20 Uhr zu beleuch­ten. Umso erfreu­li­cher ist es jedoch, dass trotz aller Unwäg­bar­kei­ten auch in die­sem Jahr mit der Akti­on ein Zei­chen des guten Zusam­men­halts in Markt­red­witz gesetzt wird. Dabei lobt Frank-Robert Kili­an, Mit­glied des Markt­red­wit­zer Stadt­rats und Kreis­vor­sit­zen­der der Jun­gen Uni­on, beson­ders die gute Zusam­men­ar­beit mit den Ver­ei­nen und der Stadt Markt­red­witz, ohne die eine sol­che Akti­on nicht mög­lich wäre.

Nicht statt­fin­den wird laut der Pres­se­mit­tei­lung in die­sem Jahr jedoch die Aus­stel­lung frü­he­rer Fen­ster in den Räu­men der MAK­kul­tur, da die­se bereits mit vie­len ande­ren Weih­nachts­ver­an­stal­tun­gen belegt ist. Umso mehr freu­en sich die Mit­glie­der der Jun­gen Uni­on auf die Kunst­wer­ke und Bei­trä­ge der Ver­ei­ne, Grup­pen und Schulen.

“Wir hof­fen, dass die ver­schie­de­nen Bei­trä­ge zum Lachen, Mit­ma­chen, und manch­mal auch Nach­den­ken anre­gen. Gemein­sam mit den teil­neh­men­den Ver­ei­nen laden wir Sie dazu ein, sich täg­lich ein paar Minu­ten Zeit zu neh­men, um kurz inne­zu­hal­ten”, so der Orts­vor­sit­zen­de Flo­ri­an Fischer.

Über­sicht aller teil­neh­men­den Vereine

6.12. Arche Noah

7.12. Pfarr­ju­gend Herz Jesu

8.12. TSV Brand

9.12. Jugendfeuerwehr

10.12. KiTa Herz Jesu

11.12. Kim Kosima

12.12. HEP St. Benedikt

13.12. Neue Welt

14.12. TV Lorenzreuth

15.12. Überraschungs-Video

16.12. Pfar­rei St. Josef

17.12. Laris­sa & Rolf

18.12. KiGa St. Josef

19.12. VGF Marktredwitz

20.12. Kinderbrücke

21.12. FC Lorenzreuth

22.12. Mar­ga­re­then­kin­der­gar­ten Brand

23.12. JU Markt­red­witz (Fen­ster) & FG Markt­red­witz-Dörf­las (Video)

24.12. Markt­red­wit­zer Blasmusik