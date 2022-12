„Advent im Wald“ am Sonn­tag, 11. Dezem­ber 2022, von 11 Uhr bis 16 Uhr

Nach zwei Jah­ren coro­nabe­ding­ter Pau­se fin­det am Sonn­tag, dem 11. Dezem­ber 2022, wie­der der „Advent im Wald“ statt an der Wald­hüt­te am Sand­hof (96173 Ober­haid). Dazu lädt das Forst­re­vier Bau­nach der Baye­ri­schen Staats­for­sten von 11 – 16 Uhr herz­lich ein.

Ange­bo­ten wer­den regio­na­le Produkte:

• küchen­fer­tig por­tio­nier­tes Wildfleisch.

• Weih­nachts­bäu­me „mit Cha­rak­ter“, die schon geschla­gen an der Hüt­te zum Ver­kauf stehen,

• oder im umlie­gen­den Wald selbst umge­sägt wer­den können.

• Weih­nachts­schmuck wie Mistel­zwei­ge oder Schmuckreisig.

• Geba­stel­te klei­ne Weihnachtsgeschenke.

Für das leib­li­che Wohl gibt es Wildragout/​Kaf­fee und Kuchen.

Der Lei­ter des Forst­re­viers Bau­nach, Peter Palecek, und sei­ne vie­len Hel­fe­rin­nen und Hel­fer freu­en sich auf zahl­rei­chen Besuch.