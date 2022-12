BAY­REUTH. Am Mon­tag­abend ging eine arg­lo­se Bay­reu­the­rin hin­ter­häl­ti­gen Tele­fon­be­trü­gern auf den Leim: Die Dame über­gab schließ­lich Wert­sa­chen und Bar­geld an die Kri­mi­nel­len. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Mon­tag­abend, gegen 19 Uhr, erhielt die 82-Jäh­ri­ge einen Anruf der drei­sten Betrü­ger. Die­se gaben sich über­zeu­gend als Poli­zei­be­am­te aus und behaup­te­ten, dass Geld und Wert­ge­gen­stän­de bei ihr zuhau­se nicht mehr sicher sei­en, da in der Nach­bar­schaft ein­ge­bro­chen wor­den sei. Am Ende über­gab die Frau Geld und Wert­ge­gen­stän­de im Gesamt­wert von meh­re­ren Tau­send Euro an die Täter.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer am Mon­tag­abend, zwi­schen 19 Uhr und 22.30 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Raithel­stra­ße in Bay­reuth bemerkt hat, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 bei der Kri­po Bay­reuth zu melden.

In die­sem Zusam­men­hang warnt die Poli­zei Ober­fran­ken erneut vor fal­schen Polizeibeamten: