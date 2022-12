Dem bekann­ten Bisch­ber­ger Krip­pen­bau­er Karl-Heinz Exner kann am 9. Dezem­ber 2022 über die Schul­ter geschaut werden.

Am Frei­tag, 9. Dezem­ber 2022, haben die Freun­de der Bam­ber­ger Krip­pen­tra­di­ti­on nach zwei Jah­ren Coro­na-Pau­se wie­der Gele­gen­heit, sich mit einem der bekann­te­sten Krip­pen­bau­ern der Regi­on aus­zu­tau­schen. Karl-Heinz Exner aus Bisch­berg ist an die­sem Tag in der Tou­rist Infor­ma­ti­on in Bam­berg anwe­send (Gey­ers­wörth­stra­ße 5) und baut dort live sei­ne belieb­ten Later­nenkrip­pen und steht für Gesprä­che rund um das The­ma Krip­pen­bau zur Verfügung.

In die­sem Jahr hat Exner neben der Ort­skrip­pe in Bisch­berg und der Aus­stel­lung im Land­rats­amt auch in der Tou­rist Infor­ma­ti­on in Bam­berg wie­der eine sei­ner Krip­pen auf­ge­baut. Anrüh­ren­de, bemal­te und far­ben­präch­tig beklei­de­te Ton-Figu­ren aus Prag ste­hen in einer ori­en­ta­li­schen Sze­ne­rie mit einer ein­drucks­vol­len Rin­den- und Wur­zel­holzkrip­pe aus Exners eige­ner Hand. Seit über 70 Jah­ren baut der 1990 diplo­mier­te Krip­pen­bau­mei­ster Krip­pen und gibt die­se Lei­den­schaft mit sei­ner Samm­lung, in unzäh­li­gen Füh­run­gen, Vor­trä­gen, Aus­stel­lun­gen und Kur­sen, auch für Kin­der, immer wie­der weiter.

Die Krip­pen­bau­vor­füh­rung am Frei­tag, 9. Dezem­ber 2022, fin­det von 10 bis 16 Uhr statt. Die Krip­pe selbst steht bis zum 11. Janu­ar 2023 durch­gän­gig zu den Öff­nungs­zei­ten der Tou­rist Info (www​.bam​berg​.info).