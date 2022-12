Die Außen­stel­le Bay­reuth der Auto­bahn GmbH des Bun­des sperrt an der Anschluss­stel­le Bam­berg-Ost in Fahrt­rich­tung Nürn­berg in der Nacht von Frei­tag, den 09. Dezem­ber 2022, ab ca. 20 Uhr auf Sams­tag, den 10. Dezem­ber 2022, bis spä­te­stens 7 Uhr die Ein­fahrts­ram­pe auf die A73 sowie die Aus­fahrts­ram­pe von der A73 in Rich­tung Bam­berg bzw. Lit­zen­dorf. In Fahrt­rich­tung Suhl ist die Anschluss­stel­le Bam­berg-Ost von der Sper­rung nicht betroffen.

Die Sper­rung ist not­wen­dig, damit nach Fer­tig­stel­lung der Sanie­rungs­ar­bei­ten an der A73 zwi­schen den Anschluss­stel­len Bam­berg-Süd und Mem­mels­dorf der Abbau der Ver­kehrs­füh­rung erfol­gen kann (vgl. Pres­se­info Nr. 04/22).

Die Umlei­tungs­strecken sind ausgeschildert.

Für auf­tre­ten­de Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH des Bun­des alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.