Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Aggres­si­ve Ladendiebe

In den letz­ten Wochen häu­fen sich die Laden­dieb­stäh­le im Stadt­ge­biet merk­lich. Oft sind Wie­der­ho­lungs­tä­ter unter­wegs, die sich auf hoch­wer­ti­ge Pro­duk­te spe­zia­li­siert haben. Als Gegen­pol kom­men ver­mehrt Detek­ti­ve in den Geschäf­ten zum Ein­satz. Die gestell­ten Die­be sind nicht immer ein­sich­tig. Teils kommt es zu aggres­si­ven Ver­hal­ten gegen die Berechtigten.

Am Mon­tag­abend wur­de in der Innen­stadt ein Pär­chen beim Dieb­stahl von meh­re­ren Paar Schu­hen im Wert von über 170,- Euro ertappt. Bei der Fest­hal­tung reagier­ten die Die­be aggres­siv gegen­über der Fili­al­lei­tung. Die Poli­zei wur­de hin­zu­ge­zo­gen. Wäh­rend sich die 46-Jäh­ri­ge Frau besänf­ti­gen ließ, reagier­te ihr gleich­alt­ri­ger Beglei­ter wei­ter­hin auf­ge­bracht. Der Mann hat­te fast 1,8 Pro­mil­le intus.

Gegen das Pär­chen wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen gemein­schaft­li­chen Dieb­stahls ein­ge­lei­tet. Nach­dem der Mann kei­nen festen Wohn­sitz im Inland begrün­det, wur­de auf Wei­sung der Staats­an­walt­schaft eine Sicher­heits­lei­stung für das anste­hen­de Ver­fah­ren fäl­lig. Der 46-Jäh­ri­ge muss­te eini­ge hun­dert Euro berappen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Herolds­berg – Im Tat­zeit­raum vom 03.12.2022, 23:00 Uhr, bis zum 04.12.2022, 09:30 Uhr, kam es in der Schu­ster­gas­se auf Höhe Haus­num­mer 7 zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Durch ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug wur­de ein dort ord­nungs­ge­mäß gepark­ter Pkw vor­ne links im Bereich des Kot­flü­gels und der Stoß­stan­ge beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­her­gang bzw. zum Unfall­fahr­zeug geben kann, wird gebe­ten sich unter der Tel. 09131/760514 bei der Poli­zei Erlan­gen-Land zu melden.

Trun­ken­heit im Verkehr

Kalch­reuth – Auf­grund sei­ner unsi­che­ren Fahr­wei­se wur­de ein Ver­kehrs­teil­neh­mer mit sei­nem Pkw auf der K ERH 33 von der Poli­zei ange­hal­ten und einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei gab der Fahr­zeug­füh­rer gegen­über den Poli­zei­be­am­ten zu, vor Fahrt­an­tritt Alko­hol kon­su­miert zu haben. Ein Vor­test ergab einen Wert von knapp 1.0 Pro­mil­le. Gegen ihn wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ein­ge­lei­tet und sein Füh­rer­schein wur­de sichergestellt.

Zwei Leicht­ver­letz­te nach Kol­li­si­on mit Bus

Buben­reuth – Am Mon­tag, den 05.12.2022, gegen 13.30 Uhr, befuhr eine 22-Jäh­ri­ge mit ihrem Pkw die Bin­sen­stra­ße in süd­li­cher Fahrt­rich­tung. Auf Höhe der Haus­num­mer 17 hielt sie auf ihrem Fahr­strei­fen an, setz­te den Blin­ker und woll­te nach links in den dor­ti­gen Park­platz abbie­gen. Ein 46-Jäh­ri­ger Bus­fah­rer, der mit sei­nem Omni­bus hin­ter dem Pkw der 22-Jäh­ri­gen fuhr, über­sah den lin­ken Blin­ker des Pkws und woll­te links an die­sem vor­bei­fah­ren. Hier­bei kam es zur Kol­li­si­on der bei­den Fahr­zeu­ge. Durch den Auf­prall wur­de die 22-Jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin und eine 53-jäh­ri­ge Insas­sin des Omni­bus­ses leicht ver­letzt, eine direk­te ärzt­li­che Behand­lung vor Ort war jedoch nicht not­wen­dig. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt ca. 12.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Bei­fah­rer­schei­be eingeschlagen

Adels­dorf – Ein 41 jäh­ri­ger Mann aus dem Land­kreis ERH park­te sei­nen Pkw der Mar­ke Mer­ce­des­Benz am Sams­tag­nach­mit­tag in der Indu­strie­stra­ße in Adels­dorf. Am Mon­tag­mor­gen wur­de fest­ge­stellt, dass die Bei­fah­rer­schei­be gebor­sten war. Der Sach­scha­den wird auf ca. 100.- Euro geschätzt. Die Poli­zei Höchstadt hat die Ermitt­lun­gen dahin­ge­hend auf­ge­nom­men und bit­tet nun Zeu­gen sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen