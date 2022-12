Die Kir­chen­ge­mein­de Chri­stus­kir­che Forch­heim lädt herz­lich ein zu einer besinn­li­chen Stun­de im Advent mit der Nie­dern­dor­fer Sai­ten­mu­sik. Zu die­ser medi­ta­ti­ven Musik wer­den advent­li­che Tex­te gelesen.

Die Musi­ke­rIn­nen tre­ten am 3. Advents­sonn­tag, den 11.12.2022 um 15:00 Uhr (Ein­lass ab 14:30 Uhr) in der Chri­stus­kir­che in Forch­heim, Paul-Kel­ler-Stra­ße 21 auf.

Die Kir­chen­ge­mein­de freut sich, wenn sie nach dem Kon­zert mit Lesung ihre Gäste zum gemein­sa­men Kaf­fee­trin­ken begrü­ßen darf.

Der Ein­tritt ist frei, Spen­den für die Sanie­rung des Diet­rich-Bon­hoef­fer-Hau­ses sind willkommen.

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen steht Ihnen das Ev.-Luth. Pfarr­amt Forch­heim – Chri­stus­kir­che unter 09191 2145 zur Verfügung.