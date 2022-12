Die Stadt Bay­reuth hat in der Wahn­fried­stra­ße am Ran­de des Hof­gar­tens und damit in unmit­tel­ba­rer Nähe des Richard-Wag­ner-Muse­ums sowie der städ­ti­schen Spe­zi­al­mu­se­en zu Franz Liszt und Jean Paul eine öffent­li­che, bar­rie­re­freie Unisex-WC-Anla­ge errich­tet. Die WC-Anla­ge in Sand­stein­op­tik fügt sich gut in die Umge­bung ein, sie steht der Öffent­lich­keit ab sofort zur Verfügung.

Um den Stand­ort der Toi­let­ten­an­la­ge hat­te es lan­ge Dis­kus­sio­nen in den Stadt­rats­gre­mi­en gege­ben. Bereits im Früh­jahr 2019 hat­te der Haupt- und Finanz­aus­schuss das Bau­re­fe­rat beauf­tragt, die Mach­bar­keit einer öffent­li­chen Toi­let­ten­an­la­ge in der Nähe des Richard-Wag­ner-Muse­ums zu prü­fen. Im Zuge der wei­te­ren Über­le­gun­gen wur­den meh­re­re alter­na­ti­ve Stand­or­te in Erwä­gung gezo­gen und wie­der ver­wor­fen. Ende März die­ses Jah­res schließ­lich stimm­te der Stadt­rat für den jet­zi­gen Stand­ort in der Wahn­fried­stra­ße, so dass eine Beauf­tra­gung der wei­te­ren Bau­ar­bei­ten mög­lich wur­de. Ende August erfolg­te der Anschluss an die Kana­li­sa­ti­on sowie die Was­ser- und Strom­ver­sor­gung. Mit­te bis Ende Sep­tem­ber wur­den die Fun­da­men­te gegos­sen. Anfang Novem­ber erfolg­te die Mon­ta­ge des vor­ge­fer­tig­ten WC-Gebäu­des. Es han­delt sich um eine robu­ste, lang­le­bi­ge Beton­kon­struk­ti­on mit auto­ma­ti­schen Rei­ni­gungs­mo­du­len, bar­rie­re­frei­en Toi­let­ten und was­ser­spa­ren­der Tech­nik. Auch ein Baby­wickel­tisch ist vorhanden.

Die Fer­tig­stel­lung der Toi­let­ten­an­la­ge ver­zö­ger­te sich um drei Wochen, da das beauf­trag­te Unter­neh­men krank­heits­be­ding­te Per­so­nal­aus­fäl­le zu ver­kraf­ten hat­te. Die Kosten belau­fen sich auf rund 230.000 Euro.