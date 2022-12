Auch in die­sem Jahr erhält wie­der jeder Haus­halt in den näch­sten Tagen sei­nen per­sön­li­chen Abfuhr­ka­len­der per Post direkt zu sich nach Hau­se geschickt.

Die Müll­ab­fuhr und Pro­blem­müll­samm­lung auf einen Blick

Auf der Vor­der­sei­te fin­den Sie Ihren per­sön­li­chen Abfuhr­ka­len­der mit allen Ent­lee­rungs­ter­mi­nen der Grau­en, Grü­nen und Gel­ben Tonne/​Säcke für das Jahr 2023. Ver­schiebt sich die Müll­ab­fuhr auf­grund von Fei­er­ta­gen, ist dies mit einem roten Aus­ru­fe­zei­chen farb­lich her­vor­ge­ho­ben. Ein schwar­zes P mit anschlie­ßen­der Orts­an­ga­be kenn­zeich­net Tag und Ort der Problemmüllsammlung.

Infor­ma­tio­nen kom­pakt und aktuell

Auf der Rück­sei­te fin­den Sie dann für jede Ort­schaft, in der die Pro­blem­müll­samm­lung statt­fin­det, den genau­en Sam­mel­platz sowie die Abga­be­zeit. Zudem wer­den die aktu­el­len Annah­me-bedin­gun­gen bei der Pro­blem­müll­samm­lung auf­ge­zeigt. Ter­mi­ne und Sam­mel­plät­ze fin­den Sie außer­dem im Inter­net unter www​.land​kreis​-kro​nach​.de oder auf der App.

Des Wei­te­ren sind auf die­ser Sei­te alle Wert­stoff­hö­fe des Land­krei­ses mit den aktu­el­len Öff­nungs­zei­ten auf­ge­li­stet. Abge­run­det wird das Infor­ma­ti­ons­an­ge­bot mit einer Kurz­in­for­ma­ti­on über die Sperr­müll­samm­lung sowie den Tele­fon­num­mern der Ansprech­part­ner in der Abfallwirtschaft.

Sie haben ein Postfach

Die deut­sche Post stellt an Post­fach­adres­sen Post­wurf­sen­dun­gen nicht zu. Soll­ten Sie aus die­sem Grund kei­nen Kalen­der erhal­ten, kön­nen Sie die­sen selbst über das Inter­net abru­fen oder bei uns anfordern.

Der Online-Abfuhr­ka­len­der

Natür­lich ist es auch wie­der mög­lich, sei­nen per­sön­li­chen Abfuhr­ka­len­der über die Inter­net­sei­ten des Land­rats­am­tes Kro­nach unter www​.land​kreis​-kro​nach​.de herunterzuladen.

Abfuhr­ka­len­der jetzt mit QR-Code

Auf allen Abfuhr­ka­len­dern befin­det sich ein QR-Code. Mit­tels Smart- oder iPho­ne kann somit unse­re Abfall-App mit Erin­ne­rungs­funk­ti­on für die Ton­nen­ab­ho­lung und vie­len wei­te­ren aktu­el­len Infor­ma­tio­nen zur Abfall­ent­sor­gung her­un­ter­ge­la­den werden.

Fra­gen?

Soll­ten Sie noch Fra­gen haben, ste­hen Ihnen die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Abfall­wirt­schaft jeder­zeit ger­ne unter 09261 678 316 zur Verfügung.