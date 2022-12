Das Impf­zen­trum in der Kro­nacher Indu­strie­stra­ße wird Ende des Jah­res geschlos­sen. Die letz­te Mög­lich­keit, in die­sen Räum­lich­kei­ten eine Coro­na-Schutz­imp­fung zu erhal­ten, besteht dem­nach am 23. Dezem­ber. Aus­lö­ser für die­sen Schritt ist eine Ent­schei­dung der Bun­des­re­gie­rung, die staat­li­chen Impf­zen­tren zum Jah­res­wech­sel zu schließen.

„Es war von Beginn an klar kom­mu­ni­ziert, dass es sich bei den Impf­zen­tren um eine Über­gangs­lö­sung han­deln wird“, betont Land­rat Klaus Löff­ler, der die bevor­ste­hen­de Schlie­ßung zum Anlass nimmt, um auf eine beweg­te Zeit zurück­zu­blicken und sich bei allen zu bedan­ken, die am Betrieb des Impf­zen­trums mit­ge­wirkt haben. „Als wir im Herbst 2020 die Nach­richt erhal­ten haben, ein Impf­zen­trum auf die Bei­ne stel­len zu müs­sen, haben wir es inner­halb kür­ze­ster Zeit und noch weit vor Ablauf der damals gesetz­ten Frist geschafft, die Struk­tu­ren aus dem Boden zu stamp­fen und mit dem Imp­fen los­le­gen zu kön­nen. Rück­blickend möch­te ich mich bei mei­ner Ver­wal­tung sowie stell­ver­tre­tend für das gesam­te Team bei Ralf Schmidt und Huber­tus Franz bedan­ken, die die orga­ni­sa­to­ri­sche und ärzt­li­che Lei­tung über­nom­men und gemein­sam mit Andrea Hahn einen geord­ne­ten Ablauf gewähr­lei­stet haben.“

Land­rat Löff­ler erin­nert dabei gera­de an die tur­bu­len­te Anfangs­zeit mit täg­lich bis zu 870 Imp­fun­gen. Die Abwick­lung des Impf­pro­zes­ses an jeweils sie­ben Tage pro Woche sei dabei nur eine der Her­aus­for­de­run­gen gewe­sen, die es zu mei­stern galt. Auch die Lage­rung und die Ein­hal­tung der Kühl­ket­te des Impf­stof­fes muss­te nicht nur streng kon­trol­liert, son­dern gewähr­lei­stet wer­den, wie der Land­rat ver­deut­licht. Zu mit­un­ter inten­si­ven und für alle Betei­lig­ten gera­de an der Impf­hot­line nicht ein­fa­chen Dis­kus­sio­nen habe die anfangs gel­ten­de Prio­ri­sie­rung der impf­wil­li­gen Per­so­nen geführt. Mit dem Ein­satz von mobi­len Impf­teams und mit dezen­tra­len Impf­an­ge­bo­ten sei man zudem ein Vor­rei­ter gewe­sen, wie der Land­rat wei­ter erklärt. „All die­se Her­aus­for­de­run­gen konn­ten wir nur dank des vor­bild­li­chen Enga­ge­ments vie­ler Men­schen stem­men, die sich viel­fach neben ihrem Beruf zusätz­lich im Impf­zen­trum enga­giert haben.“ Bei die­ser Gele­gen­heit zählt der Land­rat auch die bis zu 30 Sol­da­ten auf, auf die das Impf­zen­trum in der Hoch­pha­se zurück­grei­fen konn­te. „Es hat ein Räd­chen ins ande­re gegrif­fen“, geht Ralf Schmidt auf die funk­tio­nie­ren­den Abläu­fe und das erfor­der­li­che Ver­trau­en aller Betei­lig­ten unter­ein­an­der als Basis für die gemei­ster­ten Her­aus­for­de­run­gen ein.

Im täg­li­chen Betrieb waren bis zu 50 haupt- wie ehren­amt­li­che Kräf­te im Ein­satz, dar­un­ter bis zu sie­ben Ärz­te. Dank ihnen konn­ten bis 1. Dezem­ber 2022 ins­ge­samt 104.671 Imp­fun­gen durch­ge­führt wer­den. Die Nach­fra­ge nach den Imp­fun­gen war beson­ders in der Anfangs­zeit, aber auch mit Start der Zweit- und Auf­fri­schimp­fun­gen sowie bei der Ein­füh­rung neu­er Impf­stof­fe groß. Ein erster Ein­bruch bei der Impf­nach­fra­ge war in den Som­mer­mo­na­ten die­ses Jah­res fest­zu­stel­len. Nach­dem sich die Situa­ti­on nicht mehr grund­le­gend geän­dert hat, wer­den frei­wer­den­de Räum­lich­kei­ten seit­dem unter ande­rem durch das Gesund­heits­amt genutzt. Auch nach der Schlie­ßung des Impf­zen­trums wird die­se Nut­zung fort­ge­führt. Die Con­tai­ner wer­den hin­ge­gen zum Jah­res­wech­sel zurückgebaut.

Für Land­rat Klaus Löff­ler ist es nicht zuletzt auf­grund der rück­läu­fi­gen Impf­nach­fra­ge nach­voll­zieh­bar, das Impf­an­ge­bot nun kom­plett in die Hän­de der nie­der­ge­las­se­nen Ärz­te zu legen. „Unser Team hat in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren eine wert­vol­le Arbeit gelei­stet. Dafür gebührt allen mein aus­drück­li­cher Dank“, betont der Land­rat und wür­digt dabei die Lei­stung der Beschäf­tig­ten, die zu jeder Zeit über das übli­che Maß hin­aus bereit gewe­sen sei­en, sich in den Dienst der All­ge­mein­heit zu stel­len: „Es war eine gran­dio­se Teamleistung.“