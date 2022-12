Nach dem Gara­gen­brand in der Funck­stra­ße wur­de gegen 20.15 Uhr ein Dach­stuhl­brand eines Geschäfts­ge­bäu­des in der Bernecker Stra­ße gemel­det. Ent­spre­chend wur­de ein Groß­auf­ge­bot an Ein­satz­kräf­ten von Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Poli­zei zur gemel­de­ten Ein­satz­stel­le ent­sandt. Vor Ort konn­te aber auch nach Bege­hung des Daches kein Feu­er aus­fin­dig gemacht wer­den. Mög­li­cher­wei­se han­del­te es sich um kon­den­sie­ren­de Luft, wel­che sich über einem Lüf­tungs­aus­lass auf dem Dach bil­de­te und fälsch­li­cher­wei­se als Rauch iden­ti­fi­ziert wur­de. Die Kräf­te der alar­mier­ten Abtei­lun­gen Stän­di­ge Wache, Inne­re Stadt, St. Geor­gen, Lösch­zug Ost, Aichig und Feu­er­wehr-Ein­satz­lei­tung der Feu­er­wehr Bay­reuth sowie der Feu­er­weh­ren Lai­neck und Bind­lach konn­ten ent­spre­chend schnell wie­der zu ihren Stand­or­ten zurückkehren.