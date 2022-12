Am Sams­tag, den 03.12.2022, war die Über­ra­schungs­mann­schaft aus Haß­furt „Ger­man Darts“ in Strul­len­dorf zu Gast. Die­se rei­sten mit einem gewal­ti­gen Rücken­wind an. Als ein­zi­ge Mann­schaft gelang es den Unter­fran­ken bis jetzt den Deut­schen Mei­ster des Vor­jahrs „Mac Leods“ beim letz­ten Heim­spiel zu besiegen.

Wie im Vor­feld erwar­tet, ging es in den mei­sten Spie­len über die vol­le Distanz. Nicht über­ra­schend, dass es zu Halb­zeit 5:5 stand. Kei­ner der bei­den Mann­schaf­ten schaff­te es in der Fol­ge­zeit sich einen adäqua­ten Vor­sprung zu erspie­len. Immer wie­der konn­te die geg­ne­ri­sche Mann­schaft aus­glei­chen, sodass es am Ende ver­dient 10:10 aus­ging. Auf­grund des Ergeb­nis­ses kam es erneut zum abso­lu­ten Show-down. Im alles ent­schei­den­den Sud­den Death tra­ten alle 8 Spie­ler in einem ein­zi­gen Leg gegen­ein­an­der an. Die­ses star­te­te dar­auf­hin furi­os. Gestar­tet von Domi­nik Rau­scher mit 140 Punk­ten folg­ten auch die nach­fol­gen­den Spie­ler jeweils mit 140, 140 und 100. Trotz des guten Star­tes der Para­dies­vö­gel gelang es ihnen nicht den „Sack“ zu zuma­chen. Die über­ra­gen­de Dop­pel­paa­rung Joa­chim Dür­beck / Domi­nik Schüll been­de­te das Leg in der fünf­ten Runde.

Ins­ge­samt kön­nen die Para­dies­vö­gel mit der Team­lei­stung zufrie­den sein. Auf­grund der 10:11 Nie­der­la­ge bleibt den­noch ein Punkt in Strullendorf.

Anzu­mer­ken ist das her­vor­ra­gen­de erste Spiel von Alex­an­der Have­mann, der am Sams­tag sein Debüt in der höch­sten E‑Dart Spiel­klas­se gab. Sowohl ein Dop­pel, als auch ein Ein­zel konn­te er direkt für sich entscheiden.

Auf­stel­lung der Para­dies­vö­gel Strul­len­dorf: Domi­nik Rau­scher, Oli­ver Gall­witz, Hen­ry Kör­ting, Mar­kus Wal­lach, Alex­an­der Have­mann, Ste­phan Scharf (Kapi­tän) und Bene­dikt Gut.

Der näch­ste und letz­te Dop­pel­spiel­tag fin­det am 28.01.2023 in Strul­len­dorf statt. Zu Gast ist der amtie­ren­de deut­sche Mei­ster aus Det­tel­bach „Mac Leods“ und die Mann­schaft aus Wild­flecken „Magics“.

Para­dies­vö­gel Strul­len­dorf, Bene­dikt Gut