Seba­sti­an Kör­ber, MdL und sein Team freu­en sich auf Ihren Besuch der Bür­ger­sprech­stun­de im Abge­ord­ne­ten­bü­ro in der Haid­feld­stra­ße 34, 91301 Forch­heim. Die Sprech­stun­de mit Ihrem Forch­hei­mer Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten fin­det am Frei­tag, 09.12.2022, von 13:00–15:00 Uhr statt. Es wird um tele­fo­ni­sche Anmel­dung unter 09191/616345 gebe­ten. Ger­ne kön­nen Sie uns auch eine E‑Mail an sebastian.​koerber@​fdpltby.​de schicken. Ihr ver­ein­bar­ter Ter­min kann auf Wunsch auch tele­fo­nisch stattfinden.