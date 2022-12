Nicht in die Spur fin­den die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg in der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga. Am ver­gan­ge­nen Sams­tag ver­lo­ren sie in Lan­gen gegen die Rhein-Main Bas­kets ihr vier­tes Spiel in Fol­ge. Nach der 73:50-Niederlage rut­schen die Ober­frän­kin­nen auf den sech­sten Platz der Tabel­le ab.

Obwohl nach der Rück­kehr von Jana Barth die Gäste per­so­nell wie­der aus dem Vol­len schöp­fen konn­ten, schaff­ten es die Don-Bos­co-Damen nicht, der Begeg­nung ihren Stem­pel auf­zu­drücken. Den leicht bes­se­ren Start hat­ten die Dom­städ­te­rin­nen (4:7, 6. Minu­te), was jedoch von den Gast­ge­be­rin­nen schon zur ersten Vier­tel­pau­se zu deren Vor­teil gedreht wur­de (12:7).

Doch schon im zwei­ten Spiel­ab­schnitt dreh­ten die Süd­hes­sin­nen auf und kamen durch einen 14:1‑Lauf schon vor dem Sei­ten­wech­sel zu einem beru­hi­gen­den Vor­sprung (28:10, 17. Min.). Beim 32:16 ging es zur Kabinenansprache.

Dort hat­te Gäste­coach Stef­fen Dau­er wohl pas­sen­de Wor­te gefun­den, denn sein Team war nun eben­bür­tig, konn­te das drit­te Vier­tel aus­ge­gli­chen gestal­ten, jedoch den Abstand nicht wesent­lich ver­kür­zen. Mit 54:40 ging es in die letz­ten zehn Minu­ten, in der die Dom­städ­te­rin­nen alles ver­such­ten, aber nur bis auf zwölf Punk­te an die Lan­ge­ner Damen her­an­ka­men (59:47, 33. Min). Danach hat­te Rhein-Main die bes­se­ren Ant­wor­ten und kamen letzt­lich zu einem ver­dien­ten, aber nach dem Spiel­ver­lauf etwas zu hohen 73:50-Erfolg.

Stef­fen Dau­er hader­te nach der Par­tie mit der feh­len­den Kon­ti­nui­tät sei­nes Teams: „Die erste Halb­zeit war defen­siv in Ord­nung, offen­siv aber nicht gut. Danach lief es offen­siv zwar bes­ser, aber dafür hat­ten wir in der Abwehr zu vie­le Lücken. Uns fehlt momen­tan die Kon­stanz über 40 Minu­ten und die nöti­ge Kon­se­quenz in den ein­zel­nen Aktio­nen. Das müs­sen wir schnellst­mög­lich wie­der in den Griff kriegen.“

Die näch­ste Mög­lich­keit, dies zu ver­bes­sern haben die Damen der DJK bereits am kom­men­den Mitt­woch, wo sie in Hof­heim eben­falls wie­der gegen die Rhein-Main Bas­kets in der 3. Run­de des DBBL-Pokals antre­ten müssen.