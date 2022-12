Eine hand­fe­ste Spen­de für „Weih­nach­ten für alle“

Jedes Jahr tref­fen sich die Bäcker der Forch­hei­mer Innung in der Advents­zeit in Krails­heim und backen gemein­sam Plätz­chen für den guten Zweck. So auch in die­sem Jahr. Zusam­men mit den Metz­gern und Flei­schern der Regi­on bestück­ten sie dann einen Tag vor dem Niko­laus­tag einen üppi­gen Gaben­tisch mit Wür­sten und Gebäck, Brot und Fleisch­do­sen im Sit­zungs­aal der Kreis­hand­wer­ker­schaft in Forch­heim. Seit 70 Jah­ren hel­fen sie damit bereits Men­schen, denen es nicht so gut geht. In Emp­fang neh­men durf­ten die­se Spen­de die Forch­hei­mer Wohl­fahrts­ver­bän­de für die Akti­on „Weih­nach­ten für alle“.

„Das Hand­werk hat wie­der auf­ge­tischt. Wir freu­en uns sehr, dass wir auch in die­sem Jahr Kin­dern in der Weih­nachts­zeit etwas Gutes tun kön­nen“, so Kreis­hand­werks­mei­ster Chri­sti­an Jaklin. Auch wenn die Zahl der Hand­werks­be­trie­be in die­sen Zei­ten nicht unbe­dingt grö­ßer wür­de und auch die Ener­gie­fra­ge die Metz­ger und Bäcker bela­stet: „Wir möch­ten so lan­ge wie mög­lich an die­ser Spen­den­tra­di­ti­on fest­hal­ten“, ver­sprach Jaklin. Hans Derb­fuß, Ober­mei­ster der Flei­scher-Innung, bekräf­tig­te das: „Wir freu­en uns, dass wir hier etwas ganz Hand­fe­stes spen­den kön­nen. Und wir wis­sen, dass die Lebens­mit­tel direkt an die bedürf­ti­gen Kin­der und deren Fami­li­en ver­teilt wer­den. Dan­ke an die Wohl­fahrts­ver­bän­de, dass sie die Akti­on jedes Jahr organisieren.“

Thi­lo Schmitt von der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim berich­te­te, dass die­ses Jahr die Zahl der Kin­der, die beschenkt wer­den, auf 488 gestie­gen sei. „Dazu kom­men in die­sem Jahr noch 100 Senio­ren, die wir beschen­ken dür­fen, da wir eigens für die­sen Zweck Spen­den von der Anton-Land­graf-Stif­tung und der Fir­ma Simon Hege­le erhalten.“

Eine Geld­spen­de kam dann bei der Über­ga­be in der Kreis­hand­wer­ker­schaft noch dazu: Hen­drik Beck, Geschäfts­füh­rer der Kreis­hand­wer­ker­schaft Forch­heim, und Chri­sti­an Jaklin über­ga­ben im Namen der Hand­werks­kam­mer Ober­fran­ken den Ver­tre­tern der Wohl­fahrts­ver­bän­de 200 Euro für „Weih­nach­ten für alle“. Lisa Hoff­mann, Vor­sit­zen­de der Kreis­ar­beits­ge­mein­schaft der Wohl­fahrts­ver­bän­de Forch­heim und des AWO Kreis­ver­bands Forch­heim, bedank­te sich nicht nur bei der Kreis­hand­wer­ker­schaft und den betei­lig­ten Innun­gen: „Uns unter­stüt­zen vie­le Fir­men, Schu­len und Pri­vat­per­so­nen. An alle ein herz­li­ches Dankeschön!“