Das wird lustig: Wenn das Dra­chen­kind Jolin­chen auf gro­ße Fahrt geht, kommt sicher auch in Bay­ern See­fah­rer­stim­mung auf. Und mehr als das: Bei den ins­ge­samt 36 Auf­trit­ten im Bun­des­land kann das jun­ge Publi­kum auch noch viel ler­nen und sich dabei tüch­tig austoben.

Die AOK Bay­ern prä­sen­tiert das Pup­pen­thea­ter­stück „Jolin­chens See­rei­se – Lei­nen los“ für Kita-Kin­der zu gesun­der Ernäh­rung und Bewe­gung. Und nach den Vor­stel­lun­gen kön­nen die Kin­der in einem spe­zi­el­len „Ent­decker­par­cours“ bei fröh­li­chen Aktio­nen selbst aktiv werden.

Das rund 25-minü­ti­ge Pup­pen­stück erzählt eine span­nen­de Geschich­te rund um die The­men gesun­de Ernäh­rung, Bewe­gung und Freund­schaft. Es ist Bestand­teil des AOK-Gesund­heits­pro­gramms „Jolin­chen­Kids“, das Kita-Kin­der für eben die­se The­men begei­stern und moti­vie­ren soll. In dem Pup­pen­stück wol­len das Dra­chen­kind Jolin­chen und sei­ne Freun­din Hen­ri­et­ta mit ihrem Schiff in See ste­chen. Gemein­sam mit ihren Freun­den sor­gen sie für den rich­ti­gen, gesun­den Pro­vi­ant, um sich frisch gestärkt auf den Weg zu Jolin­chens „Fühl-mich-gut“-Insel zu machen.

Dabei haben Jolin­chen und Co. in den jeweils rund 1,5‑stündigen Ver­an­stal­tun­gen viel zu bie­ten: Rund um die Auf­füh­rung gibt es ein abwechs­lungs­rei­ches, span­nen­des Begleit­pro­gramm – vom Mit­mach­spiel „Löwen­jagd“, über gemein­sa­mes Sin­gen bis hin zum belieb­ten Ent­decker­par­cours, der in die­sem Jahr den Schwer­punkt „Bewe­gung“ hat. Eben­falls sehr gefragt ist die Foto­ak­ti­on mit den „Pup­pen-Hel­den“ des Stückes.

Die Ver­an­stal­tung fin­det am 12. Dezem­ber im Euro­pa­saal des Bay­reu­ther Zen­trums statt. Der Ein­tritt ist frei.

Mehr Infos: www​.pro​jek​te​-spek​ta​kel​.de