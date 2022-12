Die Bam­ber­ger Kreis­vor­sit­zen­de Anna­ma­rie Bau­er ist als Bei­sit­ze­rin in den Bun­des­vor­stand der Jun­gen Uni­on Deutsch­land gewählt wor­den. Dabei erhielt sie 84 Pro­zent aller Stim­men und damit die mei­sten aller Kan­di­da­ten. Zudem wur­de mit Johan­nes Win­kel aus Nord­rhein­West­fa­len ein neu­er Vor­sit­zen­der gewählt. „Ich gra­tu­lie­re Johan­nes Win­kel zur Wahl zum neu­en Bun­des­vor­sit­zen­den und freue mich sehr auf die Zusam­men­ar­beit und die kom­men­den zwei Jah­re als Bei­sit­ze­rin im Bun­des­vor­stand der Jun­gen Uni­on Deutsch­lands“, so die Kreis­vor­sit­zen­de Anna­ma­rie Bauer.

Unter dem Mot­to „Neue Zeit. Neu­er Mut.“ hat in die­sem Jahr die Jun­ge Uni­on Deutsch­land in Ful­da getagt. Dazu die JU-Kreis­vor­sit­zen­de und stell­ver­tre­ten­de Bezirks­vor­sit­zen­de Anna­ma­rie Bau­er: „Ich will – gemein­sam mit dem Team im Bun­des­vor­stand – zei­gen, dass Poli­tik nicht alt und ver­staubt ist, son­dern The­men wie Frau­en­gesund­heit oder Eltern­zeit auch in poli­ti­schen Ämtern gera­de für uns als jun­ge Genera­ti­on von Bedeu­tung sind. Es sind The­men der jun­gen Genera­ti­on, es sind unse­re The­men. Es lohnt sich, dafür die Stim­me zu erhe­ben.“ Nach der kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung des Bun­des­vor­stands am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de über­nimmt Bau­er zudem auch den Vor­sitz der Fach­kom­mis­si­on „Gesell­schaft & Fami­lie“ für die JU Deutsch­land. „Unse­re Gesell­schaft befin­det sich stän­dig im Wan­del. Auf­ga­be der Poli­tik ist es, die­sen Wan­del mit­zu­ge­hen und mit­zu­ge­stal­ten. Die Fach­kom­mis­si­on soll hier­für Impuls­ge­ber der Jun­gen Uni­on sein“, so Bauer.

Der Bun­des­vor­stand der Jun­gen Uni­on wird alle zwei Jah­re auf dem Deutsch­land­tag gewählt.

Die Jun­ge Uni­on hat bun­des­weit rund 100.000 Mit­glie­der und ist somit die größ­te Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on Deutschlands.