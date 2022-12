30 Jah­re inter­kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit in Bay­ern – Erfolgs­mo­dell der Länd­li­chen Ent­wick­lung geht weiter

Was Ende 1992 sei­nen Anfang in neun baye­ri­schen Gemein­den rund um den Auer­berg nahm, kann 30 Jah­re spä­ter als größ­te Erfolgs­ge­schich­ten der Länd­li­chen Ent­wick­lung betrach­tet wer­den: Die Inte­grier­te Länd­li­che Entwicklung.

Damals schlos­sen sich rund um den Auer­berg fünf ober­baye­ri­sche und vier schwä­bi­sche Kom­mu­nen (ca.13.000 Ein­woh­nern) mit dem Ziel zusam­men, ihre kul­tu­rel­le und wirt­schaft­li­che Zukunft in Form einer kom­mu­na­len Alli­anz in die Hand zu neh­men und zu gestal­ten. Hin­ter­grund war die gemein­sa­me Erkennt­nis, dass der Kon­kur­renz der umlie­gen­den Städ­te nur durch koor­di­nier­te Zusam­men­ar­beit etwas ent­ge­gen­ge­setzt und nur gemein­sam die wirt­schaft­li­che und sozia­le Lebens­si­tua­ti­on ver­bes­sert wer­den kann. „Dorf­er­neue­rung im Ver­bund“ war der Name für die­ses Modell­vor­ha­ben, das von der Ver­wal­tung für Länd­li­che Ent­wick­lung inten­siv beglei­tet wur­de. Das erfolg­rei­che Agie­ren der Auer­berg­land­ge­mein­den führ­te dazu, dass schnell auch ande­re Gemein­den auf die­sen neu­ar­ti­gen Pro­zess des Zusam­men­ar­bei­tens auf­merk­sam wur­den. In ganz Bay­ern ent­stan­den in der Fol­ge auf frei­wil­li­ger Basis inter­kom­mu­na­le Zusam­men­schlüs­se, mit dem Ziel, gemein­sam die jewei­li­ge Regi­on als attrak­ti­ven Lebens‑, Arbeits- und Sozi­al­raum zu entwickeln.

Auch im Nor­den von Ober­fran­ken haben sich schon vor mehr als 25 Jah­ren fünf thü­rin­gi­sche und sechs baye­ri­sche Gemein­den nach dem Fall der Mau­er zur „Initia­ti­ve Rodach­tal“ zusam­men­ge­schlos­sen und schnell erkannt, dass die Zukunft in einer land­kreis- und bun­des­land­über­grei­fen­den Zusam­men­ar­beit liegt.

Mitt­ler­wei­le arbei­ten rund 1000 Baye­ri­sche Kom­mu­nen in 118 ILE-Pro­zes­sen über die kom­mu­na­len Gren­zen hin­weg zusam­men, um mit Unter­stüt­zung der Ver­wal­tung für Länd­li­che Ent­wick­lung die Mög­lich­kei­ten und Chan­cen der inter­kom­mu­na­len Zusam­men­ar­beit zu nutzen.

Neben der „Initia­ti­ve Rodach­tal“ haben sich in Ober­fran­ken wei­te­re 15 Regio­nen für eine akti­ve Koope­ra­ti­on ent­schie­den. The­men wie Innen­ent­wick­lung, Sozia­les, Kli­ma­schutz und Kli­ma­an­pas­sung ste­hen dabei eben­so auf der Agen­da wie z.B. Mobi­li­tät, Ver­sor­gung sowie Cowor­king-Spaces und Digi­ta­li­sie­rung. Mit­tel­punkt aller Ent­wick­lungs­zie­le und Akti­vi­tä­ten sind stets die Men­schen vor Ort.

Es sind die Akteu­rin­nen und Akteu­re aus Poli­tik, Gesell­schaft und Ver­wal­tung, die die Ent­wick­lung ihrer ILE wesent­lich prä­gen und gemein­sam die rich­ti­gen Ant­wor­ten auf die jewei­li­gen regio­na­len Her­aus­for­de­run­gen finden.

In Ober­fran­ken pla­nen aktu­ell wei­te­re Kom­mu­nen, ihre Zusam­men­ar­beit zu inten­si­vie­ren und sich zu einer ILE zusam­men zu schlie­ßen. Der Lei­ter des Amtes für Länd­li­che Ent­wick­lung (ALE) Ober­fran­ken, Lother Wink­ler, stellt daher fest: „Die Baye­ri­sche Erfolgs­ge­schich­te der Inte­grier­ten Länd­li­chen Ent­wick­lung ist noch lan­ge nicht zu Ende und wird zum Woh­le der Gemein­den und ihrer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger weitergehen“.

Inter­kom­mu­na­le Alli­an­zen in Oberfranken

ILE, Leit­kom­mu­ne:

Brücken-Alli­anz Bay­ern Böh­men, Arzberg

Burg­wind­heim-Ebrach, Ebrach

Drei­län­der­eck, Rehau

Fran­ken­pfalz im Fich­tel­ge­bir­ge, Weidenberg

Frän­ki­sches Markt­gra­fen- und Bischofs­land, Trebgast

Gesun­des Fich­tel­ge­bir­ge, Bischofsgrün

Haß­lach­tal, Stock­heim / Pressig

Initia­ti­ve Rodach­tal, Ahorn

SON​.NEC, Neu­stadt b. Coburg

Jura-Scheß­litz, Scheßlitz

Reg­nitz-Aisch, Eggolsheim

Rund um die Neu­bürg – Frän­ki­sche Schweiz, Mistelgau

Frän­ki­sche Schweiz Aktiv, Ebermannstadt

Wirt­schafts­band A9 – Frän­ki­sche Schweiz, Pegnitz

B303+, Son­ne­feld

Baye­ri­sches Vogt­land, Feilitzsch

Nähe­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.land​ent​wick​lung​.bay​ern​.de