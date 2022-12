Gera­de in der Coro­na-Pan­de­mie hat die Jun­ge Uni­on Ecken­tal gezeigt, dass Zusam­men­halt und Gemein­schaft vor allem in die­ser schwe­ren Zeit extrem wich­tig ist! So haben die­se jun­gen Leu­te gera­de die älte­re Genera­ti­on bei tag­täg­li­chen Gän­gen wie Ein­kauf oder Arzt- und Apo­the­ken­be­su­che unter­stützt. Der Zusam­men­halt zwi­schen Alt und Jung war enorm und so zeig­te die jun­ge Genera­ti­on, dass doch Ver­lass und Hilfs­be­reit­schaft hier groß geschrie­ben wird! Als Dan­ke­schön gab es hier und da natür­lich ein Trink­geld, wel­ches aller­dings nicht ein­ge­steckt, son­dern gemein­sam in einen Topf gewor­fen und sich über­legt wur­de, wen man damit am besten unter­stüt­zen könn­te, um erneut wei­ter zu helfen.

Umso grö­ßer war die Freu­de als der JU-Vor­sit­zen­de Nico Engel­hardt auf die Kin­der­hil­fe Ecken­tal zukam und uns mit­teil­te, dass sie unse­re „Akti­on Trö­ster­ted­dy“ mit den Trink­gel­dern unter­stüt­zen möch­ten. So konn­ten wir gemein­sam 50 neue Trö­ster­ted­dys an das Baye­ri­sche Rote Kreuz Erlan­gen­Höch­stadt, ver­tre­ten durch den Ret­tungs­dienst-Lei­ter Tho­mas Hei­deloff, per­sön­lich übergeben.Die Freu­de war sehr groß und Herr Hei­deloff berich­te­te uns, wel­che Berei­che­rung die Ted­dys im Ret­tungs­dienst-All­tag sind. Die­se wer­den nun auf die Ret­tungs­stel­len im gan­zen Land­kreis Erlan­gen­Höch­stadt verteilt.

Mit dem „Knud­del-Ral­phi“ unter­stützt die Kin­der­hil­fe Ecken­tal seit Jah­ren kran­ke und ver­letz­te Kin­der, die not­fall­mä­ßig behan­delt wer­den müs­sen. Der Kuschel­ted­dy hilft dem Kind über Schmer­zen und Angst­zu­stän­de bes­ser hin­weg und berei­tet ihm gro­ße Freude.

Wir von der Kin­der­hil­fe Ecken­tal bedan­ken uns recht herz­lich im Namen der getrö­ste­ten Kin­der für die­se tol­le Unterstützung!

C. Steffl, Öffentlichkeitsarbeit