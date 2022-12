Die Unte­re Brücke am Alten Rat­haus wird in der Zeit vom 5.–8. Dezem­ber „unter die Lupe genom­men“. Es steht an die­sen Tagen die regel­mä­ßig durch­zu­füh­ren­de Brücken­haupt­prü­fung an. Wie die Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be mit­tei­len, wird dabei ledig­lich am Don­ners­tag, 8. Dezem­ber, ein Hub­stei­ger ein­ge­setzt, sodass der Geh- und Rad­ver­kehr zeit­wei­se ein­ge­schränkt ist. Eine Rest­weg­brei­te von 1,50 Meter bleibt aber jeder­zeit gewährleistet.