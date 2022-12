Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unbe­kann­ter ver­sucht Wohn­wa­gen aufzubrechen

BAM­BERG. Mit einer Metall­sä­ge woll­te zwi­schen Sams­tag, 16.00 Uhr und Sonn­tag, 14.10 Uhr, in der Nürn­ber­ger Stra­ße ein Unbe­kann­ter einen dort abge­stell­ten Wohn­wa­gen auf­bre­chen. Hier­durch wur­de der Tür­griff beschä­digt, wes­halb Sach­scha­den von etwa 50 Euro ent­stan­den ist. Gestoh­len wur­den aus dem Wohn­wa­gen nichts.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­sperr­tes Fahr­rad aus Kel­ler gestohlen

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag, 20.00 Uhr und Sams­tag, 09.30 Uhr, wur­de aus einem Kel­ler­raum eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses ein dort ver­sperrt abge­stell­tes Her­ren­renn­rad der Mar­ke Orbea, schwarz, im Zeit­wert von 1900 Euro gestohlen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Anfah­ren mit dem Motor­rad ist am Sams­tag, gegen 15.00 Uhr, ein 27-jäh­ri­ger Mann in der Ger­hart-Haupt­mann-Stra­ße gestürzt. Der Zwei­rad­fah­rer zog sich durch den Sturz eine Ver­let­zung am Sprung­ge­lenk zu und muss­te ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Am Motor­rad ist Sach­scha­den von etwa 500 Euro entstanden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Hain­stra­ße wur­de am Sonn­tag, gegen 11.45 Uhr, der lin­ke Außen­spie­gel eines dort gepark­ten grau­en Mer­ce­des abge­fah­ren. Obwohl der Unfall­ver­ur­sa­cher Sach­scha­den von etwa 500 Euro ange­rich­tet hat­te, mach­te er sich anschlie­ßend aus dem Staub.

Ter­ras­sen­tü­re und Wohn­zim­mer­fen­ster mit Eiern beworfen

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag­abend, 21.00 Uhr und Sonn­tag­früh, 08.00 Uhr, wur­den in der Mag­da­le­nen­stra­ße in Bam­berg eine Ter­ras­sen­tü­re sowie ein Wohn­zim­mer­fen­ster mit ins­ge­samt vier rohen Eiern bewor­fen. Der oder die Täter flüch­te­ten anschlie­ßend in unbe­kann­te Richtung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

STRUL­LEN­DORF. Auf der Strecke von Geisfeld in Rich­tung Roß­dorf am Forst kam es am Sonn­tag­abend, 21.15 Uhr, zu einer Unfallflucht.

Auf einer Kup­pe über­hol­te der noch unbe­kann­te Fah­rer eines Pkw, SUV, einen vor­aus­fah­ren­den Pkw, Maz­da, mit hoher Geschwin­dig­keit. Nach dem Über­hol­vor­gang scher­te der SUV-Fah­rer knapp vor dem Maz­da ein und schnitt die­sen, so dass der 23-jäh­ri­ge Maz­da-Fah­rer sei­nen Pkw in den Stra­ßen­gra­ben lenk­te. Ohne anzu­hal­ten setz­te der Unfall­ver­ur­sa­cher sei­ne Fahrt fort. Nach Anga­ben des 23-Jäh­ri­gen fuhr der flüch­ti­ge Fahr­zeug­füh­rer bereits vor dem Über­hol­vor­gang dicht auf und betä­tig­te die Licht­hu­pe. Der ent­stan­de­ne Blech­scha­den wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Stöck­ach. Ein 57-jäh­ri­ger Mann teil­te mit, dass im Zeit­raum vom 02.12.2022 bis 04.12.2022 die rech­te Sei­ten­wand sei­nes Wohn­mo­bils, wel­ches in der St-Ägi­di­us-Stra­ße abge­stellt war, mit schwar­zer Far­be besprüht wor­den ist. Wer Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Hau­sen. Am Mitt­woch­abend gegen 21:30 Uhr stell­te ein 34-Jäh­ri­ger sei­nen Sko­da Rapid in der Schle­si­er­stra­ße ab. Als er am dar­auf­fol­gen­den Tag gegen 13:30 Uhr zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te, muss­te er fest­stel­len, dass der Sko­da beid­sei­tig ver­kratzt wur­de. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 5.000,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon­num­mer 09191/7090–0 entgegengenommen.

Forch­heim. Sams­tag­nacht war­fen bis­her unbe­kann­te Täter in der Apo­the­ken­stra­ße eine Schau­fen­ster­schei­be eines Restau­rants ein. Die Scha­dens­hö­he beläuft sich auf ca. 700,- Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf einen mög­li­chen Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter 09191–70900 zu melden.

Forch­heim. Am Sams­tag gegen 18:30 Uhr stell­te eine 22-Jäh­ri­ge ihren Ford Fie­sta in der Wie­sent­stra­ße auf einer Park­flä­che ab. Als sie am Sonn­tag gegen 12:10 Uhr zu ihrem Pkw zurück­kehr­te, muss­te sie fest­stel­len, dass der lin­ken Außen­spie­gel abge­ris­sen bzw. abge­tre­ten wur­de. Die Scha­dens­hö­he wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Täter­hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon­num­mer 09191/7090–0 entgegengenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Viel­zahl von Delik­ten auf einen Streich

TRIEB/ LKR. LICH­TEN­FELS. Bei dem Ver­such, am Sonn­tag­nach­mit­tag einen BMW-Fah­rer anzu­hal­ten, da an des­sen Pkw kei­ne Kenn­zei­chen ange­bracht waren, ver­such­te die­ser, sich zunächst der Ver­kehrs­kon­trol­le zu ent­zie­hen und fuhr in eine Sack­gas­se hin­ein. Bei Kon­trol­le wur­de dann fest­ge­stellt, dass das Fahr­zeug nicht mehr zuge­las­sen war und sich hin­ter der Wind­schutz­schei­be fal­sche Kenn­zei­chen befan­den, die der 28-Jäh­ri­ge absicht­lich dort hin­ter­legt hat­te, um über die feh­len­de Zulas­sung hin­weg­zu­täu­schen. Wei­ter­hin stell­ten die Beam­ten fest, dass der jun­ge Mann nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis war, ein anschlie­ßend durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test erbrach­te zudem ein posi­ti­ves Ergeb­nis. Der Fahr­zeug­füh­rer muss sich nun wegen meh­re­ren Delik­ten verantworten.