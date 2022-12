„Die Ener­gie-Kri­se bleibt eine finan­zi­ell star­ke Bela­stung für Bay­erns Kom­mu­nen – des­halb ist für sie die Höhe der Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen im kom­men­den Jahr erneut von größ­ter Bedeu­tung.“ So kom­men­tiert THOR­STEN GLAU­BER, Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter der FREI­EN WÄH­LER, das Rekord­ni­veau der heu­te bekannt­ge­wor­de­nen genau­en Zah­len des kom­mu­na­len Finanz­aus­gleichs für 2023: Der Haus­halts­an­satz für die Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen beträgt im Jahr 2023 vor­be­halt­lich der Beschluss­fas­sung durch den Baye­ri­schen Land­tag 4,27 Mrd. €. Dies bedeu­tet eine deut­li­che Stei­ge­rung um 267 Mio. € gegen­über dem Vor­jahr. Die Gemein­den erhal­ten davon rund 2,73 Mrd. €, die Land­krei­se rund 1,54 Mrd. €.

Im kom­men­den Jahr flös­sen rund 15 Mil­lio­nen Euro an staat­li­chen Mit­teln für Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen in den Land­kreis Forch­heim, so GLAU­BER wei­ter. Dar­über hin­aus erhal­ten die kreis­an­ge­hö­ri­gen Gemein­den im Land­kreis ins­ge­samt rund 22 Mil­lio­nen Euro. Bei den Gemein­den ergibt sich wie in den Jah­ren zuvor ein unein­heit­li­ches Bild. Den größ­ten Teil davon erhält die Gemein­de Göß­wein­stein mit rund 1.8 Mil­lio­nen Euro. Aber auch ande­re Gemein­den im Land­kreis Forch­heim erhal­ten mehr als eine Mil­li­on Euro, dar­un­ter Herolds­bach (rund 1.7 Mil­lio­nen Euro), Igen­s­dorf (rund 1.5 Mil­lio­nen Euro), Neun­kir­chen a.Brand (rund 1.5 Mil­lio­nen Euro), Eggols­heim (rund 1.5 Mil­lio­nen Euro), Grä­fen­berg (rund 1.4 Mil­lio­nen Euro), Egloff­stein (rund 1.1 Mil­lio­nen Euro), Wie­sent­tal (rund 1.1 Mil­lio­nen Euro) und Eber­mann­stadt (rund 1.1 Mil­lio­nen Euro).