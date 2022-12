Start einer baye­risch-nie­der­län­di­schen Fiel­dlab-Initia­ti­ve (Machine­ry of the Future)

Der Clean­tech Inno­va­ti­on Park ent­wickelt sich immer mehr zur Aus­tausch- und Inno­va­ti­ons­platt­form für Unter­neh­men und Wis­sen­schaft aus der Regi­on und dar­über hin­aus. Davon über­zeug­te sich nun Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder: Er infor­mier­te sich wäh­rend sei­nes Besuchs in Hall­stadt zu ver­schie­de­nen Pro­jek­ten, die im Inno­va­ti­ons­park künf­tig umge­setzt wer­den sol­len. Für eines der Pro­jek­te gab der Mini­ster­prä­si­dent bei die­ser Gele­gen­heit gleich selbst den Start­schuss: Gemein­sam mit dem nie­der­län­di­schen Prin­zen, Con­stan­ti­jn von Ora­ni­en-Nas­sau, eröff­ne­te er eine vir­tu­el­le Aus­tausch­platt­form. Sie soll bei der Ent­wick­lung neu­ar­ti­ger Maschi­nen den Weg ebnen zur baye­risch-nie­der­län­di­schen Zusammenarbeit.

HNach der Grund­stein­le­gung im Juni bewegt sich der Clean­tech Inno­va­ti­on Park mit gro­ßen Schrit­ten in Rich­tung Zukunft: Rund 150 Gäste nutz­ten den 1. Netz­werk­emp­fang (02.12.2022) im Clean­tech Inno­va­ti­on Park in Hall­stadt, um sich inten­siv über Künst­li­che Intel­li­genz, Antriebs­sy­ste­me und grü­ne Spit­zen­tech­no­lo­gien aus­zu­tau­schen. Pro­mi­nen­te Gäste kamen aus Mün­chen und den Nie­der­lan­den: Bay­erns Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder und Prinz Con­stan­ti­jn von Ora­ni­en-Nas­sau, Prinz der Nie­der­lan­de, gaben den Start­schuss für ein deutsch-nie­der­län­di­sches Gemein­schafts­pro­jekt: Die Fiel­dlab-Initia­ti­ve „Machine­ry of the Future“ för­dert künf­tig die Ver­net­zung deut­scher und nie­der­län­di­scher Unter­neh­men, damit die­se im Inno­va­ti­ons­park gemein­sam Pro­jek­te rund um die Ent­wick­lung fle­xi­bler und res­sour­cen­ef­fi­zi­en­ter Pro­duk­ti­ons­an­la­gen vor­an­trei­ben können.

Clean­tech Inno­va­ti­on Park ent­wickelt sich weiter

„Der Clean­tech Inno­va­ti­on Park ver­folgt im Wesent­li­chen zwei Zie­le, bei denen wir in den Mona­ten seit der Grund­stein­le­gung gro­ße Fort­schrit­te erzie­len konn­ten“, sagt Peter Kel­ler, Geschäfts­füh­rer der Clean­tech Inno­va­ti­on Park GmbH. Ein Ziel ist es, in Hall­stadt die für die Ent­wick­lung von Zukunfts­tech­no­lo­gien not­wen­di­ge Infra­struk­tur zur Ver­fü­gung zu stel­len: Der Bau­an­trag für das Inno­va­ti­ons­zen­trum ist gestellt, gemein­sam mit Part­nern wur­den ver­schie­de­ne Pro­jek­te zur Errich­tung eines Was­ser­stoff-Elek­tro­ly­se­urs (einer Anla­ge zur Auf­spal­tung von Was­ser in Was­ser­stoff und Sauer­stoff) sowie einer Was­ser­stoff-Tank­stel­le vor­be­rei­tet, an der Fahr­zeu­ge künf­tig mit dem vor Ort pro­du­zier­ten Was­ser­stoff betankt wer­den kön­nen. Ein wei­te­res Ziel ist es, den Mehr­wert neu­er Tech­no­lo­gien an regio­na­le Unter­neh­men her­an­zu­tra­gen. Hier­für haben die Ver­ant­wort­li­chen nun ein umfas­sen­des Kon­zept ent­wickelt. „Das Bun­des­wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um hat gemein­sam mit dem Pro­jekt­trä­ger VDI/VDE Inno­va­ti­on + Tech­nik GmbH die För­de­rung für ein regio­na­les Clean­tech-Inno­va­ti­ons­clu­ster der Bay­ern Inno­va­tiv GmbH geneh­migt. Der Auf­bau des Clu­sters hat bereits begon­nen. Schon bald wer­den alle Unter­neh­men in der Regi­on ein­ge­la­den, sich dem Clu­ster anzu­schlie­ßen und moder­ne Tech­no­lo­gien für sich erfahr­bar zu machen“, so Peter Kel­ler. Für das Pro­jekt „H2-Bil­dungs­Lab“ signa­li­sie­ren nam­haf­te natio­na­le und inter­na­tio­na­le Part­ner gro­ßes Inter­es­se an einer Zusammenarbeit.

Mehr­wert für Unter­neh­men in der Region

„Unter­neh­men aus der Regi­on kön­nen sich bei den Pro­jek­ten hier im Park mit ande­ren Akteu­ren ver­net­zen, gemein­sam an Zukunfts­the­men for­schen und ihre Mit­ar­bei­ter wei­ter­bil­den“, ist Peter Kel­ler über­zeugt. „Bei­de Zie­le des Inno­va­ti­ons­parks zah­len dar­auf ein, dass wir neue Tech­no­lo­gien und deren Mehr­wert für die Unter­neh­men in die Regi­on tragen.“

Zu den The­men, an denen im Inno­va­ti­ons­park geforscht wird, zäh­len bei­spiels­wei­se Künst­li­che Intel­li­genz (KI), eine nach­hal­ti­ge und res­sour­cen­ef­fi­zi­en­te Pro­duk­ti­on und Mobi­li­tät. Die Uni­ver­si­tät Bam­berg plant bei­spiels­wei­se, im Clean­tech Inno­va­ti­on Park ein KMU-KI-Erfah­rungs­zen­trum zu eta­blie­ren und damit Unter­neh­men aus der Regi­on gezielt bei der digi­ta­len Trans­for­ma­ti­on zu unter­stüt­zen: Sie ler­nen KI-gestütz­te Fer­ti­gungs­pro­zes­se ken­nen, kön­nen die­se anhand kon­kre­ter Anwen­dun­gen testen und in der Fol­ge bei­spiels­wei­se ihre Mit­ar­bei­ten­den dazu schu­len. Das E/​Road Cen­ter, ein Ver­bund­pro­jekt des Lehr­stuhls für Fer­ti­gungs­au­to­ma­ti­sie­rung und Pro­duk­ti­ons­sy­ste­ma­tik der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg sowie deren Indu­strie­part­nern, trifft nicht nur im Clean­tech Inno­va­ti­on Park auf eine idea­le Infra­struk­tur, son­dern auch im direk­ten Umfeld. Bei die­sem Pro­jekt soll die Tech­no­lo­gie des dyna­mi­schen induk­ti­ven Ladens von Fahr­zeu­gen zur Groß­se­ri­en­rei­fe wei­ter­ent­wickelt werden.

Pro­jek­te mit inter­na­tio­na­ler Strahlkraft

Das baye­risch-nie­der­län­di­sche Fiel­dlab-Pro­jekt ist vor allem für den mit­tel­stän­di­schen Maschi­nen­bau inter­es­sant: Hier sind außer der System­in­te­gra­ti­on zuneh­mend wei­te­re Dis­zi­pli­nen gefragt, bei­spiels­wei­se KI, Cyber-Sicher­heit, Sen­so­rik oder auch moder­ne Soft­ware­ent­wick­lung. Ziel des Pro­jek­tes ist es, mit­tel­stän­di­sche und klei­ne­re, oft sehr inno­va­ti­ve Unter­neh­men dabei zu unter­stüt­zen, mit Hil­fe gemein­sa­mer Ent­wick­lung nach­hal­ti­ge, zukunfts­fä­hi­ge Maschi­nen und Platt­for­men schnel­ler auf den Markt zu bringen.

„Dass die Strahl­kraft des Clean­tech Inno­va­ti­on Park über die baye­ri­schen Lan­des­gren­zen hin­aus reicht, freut uns sehr“, sagt Peter Kel­ler. „Das zeigt, dass wir mit unse­rem nut­zer­ori­en­tier­ten Kon­zept rich­tig lie­gen: Wir bie­ten in Hall­stadt eine neu­tra­le Inno­va­ti­ons­platt­form, die sich danach rich­tet, was die Nut­zer ent­wickeln und erfor­schen wol­len. Je bes­ser sich die rich­ti­gen Akteu­re regio­nal und inter­na­tio­nal ver­net­zen, desto schnel­ler kön­nen wir gemein­sam neue Ansät­ze und Kon­zep­te ent­wickeln, um die viel­fäl­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft anzu­ge­hen: mit effi­zi­en­ten, intel­li­gen­ten und res­sour­cen­scho­nen­den Technologien.“

Über den Clean­tech Inno­va­ti­on Park

Der Clean­tech Inno­va­ti­on Park in Hall­stadt bie­tet Unter­neh­men, Hoch­schu­len und For­schungs­ein­rich­tun­gen ein attrak­ti­ves Umfeld, um sich zu ver­net­zen und pra­xis­nah an einem neu­tra­len Ort an Zukunfts­tech­no­lo­gien zu for­schen. Im Mit­tel­punkt der For­schungs­ak­ti­vi­tä­ten ste­hen die The­men Clean Ener­gy, nach­hal­ti­ge und res­sour­cen­ef­fi­zi­en­te Pro­duk­ti­on, künst­li­che Intel­li­genz und Digi­ta­li­sie­rung sowie lebens­lan­ges Ler­nen. Auf dem Gelän­de des ehe­ma­li­gen Rei­fen­werks von Miche­lin ent­steht so eine Keim­zel­le für grü­ne Zukunfts­tech­no­lo­gien. Der Clean­tech Inno­va­ti­on Park schafft Arbeits­plät­ze, för­dert den Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess der nord­baye­ri­schen Auto­mo­bil­in­du­strie und lei­stet einen wich­ti­gen Bei­trag zur Wei­ter­ent­wick­lung der Regi­on in Rich­tung nach­hal­ti­ger Mobi­li­tät. Gesell­schaf­ter der Ende 2021 gegrün­de­ten Clean­tech Inno­va­ti­on Park GmbH sind Miche­lin, die Stadt Hall­stadt sowie der Land­kreis Bamberg.

www​.clean​tech​-inno​va​ti​on​-park​.de