Am Frei­tag, den 2. Dezem­ber hat der SPD Stadt­ver­band Bay­reuth bei sei­ner Jah­res­haupt­ver­samm­lung den 24-jäh­ri­gen Tobi­as Schmid­mei­er mit über­wäl­ti­gen­der Mehr­heit zum neu­en Vor­sit­zen­den gewählt. Die­ser setz­te sich gegen den stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den (29%) mit abso­lu­ter Mehr­heit (63%) im ersten Wahl­gang durch.

„Mich treibt an, dafür zu sor­gen, dass man, egal wo man her­kommt, eine gute Chan­ce im Leben bekommt, ganz gleich, ob arm oder reich, vom Land oder aus der Stadt. Das ist unse­re Auf­ga­be als SPD!“, so Schmid­mei­er in sei­ner Bewer­bungs­re­de. Kon­kret wur­de er in sei­nen Zie­len, als er davon sprach, den Stadt­ver­band bele­ben und enger zusam­men­füh­ren zu wol­len. Gemein­sam mit den Orts­ver­ei­nen und dem gesam­ten Vor­stand soll die­se Auf­ga­be ange­gan­gen wer­den. Zudem wur­de Lukas Reu­ters­han zum neu­en Bei­sit­zer gewählt. Die gan­ze Ver­samm­lung sprach dem schei­den­den Vor­sit­zen­den, Roland Keil, ihren Dank für sei­ne erfolg­rei­che Arbeit aus. Beson­ders ernst wur­de die Ver­samm­lung, als der zwei­te Bür­ger­mei­ster, Andre­as Zip­pel, von den vie­len Zuschrif­ten der Bay­reu­te­rin­nen und Bay­reu­ther erzähl­te, die aktu­ell nicht mehr finan­zi­ell über die Run­den kommen.

Der Andrang zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung war so groß, dass zusätz­lich Stüh­le her­bei­ge­schafft wer­den muss­ten. Die Neu­wahl war des­halb not­wen­dig gewor­den, da der bis­he­ri­ge Vor­sit­zen­de aus per­sön­li­chen Grün­den zurück­ge­tre­ten war. Roland Keil (links) gra­tu­liert herz­lich dem neu­en Vor­sit­zen­den, Tobi­as Schmid­mei­er (rechts), mit einem Blumenstrauß