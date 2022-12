Auf­grund von War­tungs­ar­bei­ten ist der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim am Mitt­woch, den 07.12.2022 und am Don­ners­tag, den 08.12.2022 tele­fo­nisch nicht erreich­bar. Sie kön­nen uns jedoch ger­ne eine E‑Mail an info@​kjr-​forchheim.​de schicken und wir set­zen uns mit Ihnen in Ver­bin­dung. Ab Frei­tag, den 09.12.2022 ist das Büro wie­der zu den gewohn­ten Öff­nungs­zei­ten erreichbar.