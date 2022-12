Auch im Dezem­ber führt „Forch­heim for Future“ wie­der eine Clean-Up-Akti­on durch. Am Don­ners­tag, den 8. Dezem­ber tref­fen sich alle, die Forch­heim ein biss­chen sau­be­rer machen wol­len um 14 Uhr auf dem Park­platz vor dem Fress­napf / vor ATU in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße. Jeder kann mit­ma­chen, Anmel­dung nicht erfor­der­lich. Bei Bedarf kön­nen Grei­fer, Hand­schu­he und Müll­säcke zur Ver­fü­gung gestellt wer­den. Nähe­re Infos unter: https://forchheim-for-future/clean-up