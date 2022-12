Kir­che Kun­ter­bunt Coburg in der Moriz­kir­che: Es locken Spie­le, Spaß und Span­nung sowie ein kosten­lo­ses Mittagessen

Die Kir­che Kun­ter­bunt Coburg (KiKu­Co) lädt alle Kin­der bis 12 Jah­re und ihre Begleit­per­so­nen herz­lich in die Moriz­kir­che ein (Pfarr­gas­se 7, 96450 Coburg). Der Beginn ist am Sams­tag, 10. Dezem­ber zwi­schen 9.30 und 10.00 Uhr.

Zu Beginn erwar­ten die Besu­cher vie­le Aktiv- und Bewe­gungs­sta­tio­nen, dies­mal unter dem Mot­to „Gott kommt zu uns“. Es wer­den Engel flie­gen gelas­sen, der Kirch­turm wird bestie­gen und man kommt mit dem Mikro­skop klei­nen Din­gen auf die Spur. Wer möch­te, kann sich in der Weih­nachts­dis­co aus­to­ben, sin­gen und tanzen.

In der anschlie­ßen­den Fei­er­zeit wird the­ma­ti­siert, dass Gott zu uns kommt, und zwar ganz anders als gedacht. Mit einem kur­zen Thea­ter­stück wird die christ­li­che Bot­schaft kind­ge­recht ver­kün­digt. Die Band der Kir­che Kun­ter­bunt sorgt dabei für die pas­sen­de Stimmung.

In die Fei­er­zeit schließt sich das gemein­sa­me, kosten­lo­se Mit­tag­essen an. Jeder Gast ist herz­lich zu einer Haupt­spei­se und Nach­tisch ein­ge­la­den. Das Ende ist um ca. 13.00 Uhr.

Die Kir­che Kun­ter­bunt Coburg wird von den Kir­chen­ge­mein­den St. Moriz, Johan­nes­kir­che, Katha­ri­na-von-Bora und dem CVJM Coburg veranstaltet.

Seit 2020 gibt es die Kir­che Kun­ter­bunt in Coburg. Ver­an­stal­tun­gen am Gold­berg­see, in der Alten Schä­fe­rei oder auf der Veste Coburg erreich­ten bis zu 550 Per­so­nen. Zudem konn­te das Team der Kir­che Kun­ter­bunt Stadt­ral­leys durch Coburg orga­ni­sie­ren und durch ver­schie­de­ne Online-For­ma­te in der Lock­down-Zeit Men­schen zusam­men­brin­gen. Mit der Stadt Coburg hat die Kir­che Kun­ter­bunt eine Koope­ra­ti­on als Mit­glied im Bünd­nis „Coburg – die Fami­li­en­stadt“ und als Part­ner vom Citymanagement.

Zur bes­se­ren Pla­nung für das Mit­tag­essen und die Mate­ria­li­en bit­tet das Team der Kir­che Kun­ter­bunt Coburg um eine kosten­lo­se Anmel­dung auf www​.kiku​co​.de