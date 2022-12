Auf­grund von Bau­ar­bei­ten in der Hart­lan­de­ner Stra­ße in Ste­gau­rach neh­men die Bus­se der Linie 912 ab Mon­tag, 5. Dezem­ber, ab ca. 8 Uhr, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 9. Dezem­ber, eine Umlei­tung. Die Hal­te­stel­len „Neu­kreuth“, „Hart­lan­den“, „Dell­er­hof“, „Dellern“ und „Ste­gau­rach Kir­che“ kön­nen stadt­ein­wärts nicht bedient wer­den. Für die Hal­te­stel­le „Neu­kreuth“ befin­det sich eine Ersatz­hal­te­stel­le in der Neu­kreuth­stra­ße. Für die Hal­te­stel­le „Ste­gau­rach Kir­che“ wird gegen­über der Hal­te­stel­le stadt­aus­wärts an der Müh­len­dor­fer Stra­ße eine Ersatz­hal­te­stel­le ein­ge­rich­tet. Stadt­aus­wärts gibt es kei­ne Einschränkungen.