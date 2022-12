SCHAU­EN­STEIN, LKR. HOF. Ein Brand auf einem land­wirt­schaft­li­chen Anwe­sen im Dorf Uscherts­grün beschäf­tig­te am Mon­tag­nach­mit­tag zahl­rei­che Ein­satz­kräf­te. Es ent­stand ein hoher Sach­scha­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Gegen 14.20 Uhr erhielt die Inte­grier­te Leit­stel­le Hoch­fran­ken eine Mit­tei­lung über ein Feu­er in Uscherts­grün. Aus bis­her unge­klär­ter Ursa­che ent­stand in einer Holz­scheu­ne ein Brand. Meh­re­re Trak­tor­rei­fen und wei­te­re land­wirt­schaft­lich genutz­te Gegen­stän­de stan­den in Flam­men. Gera­de noch recht­zei­tig konn­ten Ein­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren gela­ger­te Gas­fla­schen aus dem Gebäu­de zu tra­gen, bevor die­se Feu­er fingen.

Glück­li­cher­wei­se blie­ben die Anwoh­ner und Ret­tungs­kräf­te unverletzt.

Obwohl die Ein­satz­kräf­te schnell mit den Lösch­ar­bei­ten begin­nen konn­ten und die Flam­men unter Kon­trol­le brach­ten, ent­stand ein Sach­scha­den von über 50.000 Euro.