Aus­zeich­nung für nach­hal­ti­ge und öko­lo­gi­sche Alter­na­ti­ve zur kon­ven­tio­nel­len Lebensmittelversorgung

Der Umwelt- und Natur­schutz­preis 2022 der Stadt Bay­reuth geht an den Ver­ein „Ham­ster­backe“. Wie Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger mit­teilt, hat der Stadt­rat in sei­ner jüng­sten Sit­zung die­se Wür­di­gung der Arbeit des 2019 gegrün­de­ten Ver­eins beschlos­sen. „Die Ehren­amt­li­chen des Ver­eins zei­gen bei­spiel­haft, wie eine nach­hal­ti­ge, sozia­le und öko­lo­gi­sche Alter­na­ti­ve zur kon­ven­tio­nel­len Ver­sor­gung mit Lebens­mit­teln aus­se­hen kann.“

Der Ver­ein „Ham­ster­backe“ hat sich zum Ziel gesetzt, ein Netz­werk von regio­na­len, öko­lo­gi­schen und unab­hän­gi­gen Lebens­mit­tel­er­zeu­gern auf­zu­bau­en. Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­chern soll eine Alter­na­ti­ve zu auf­wän­dig ver­pack­ten, von Kon­zer­nen abhän­gi­gen Lebens­mit­teln auf­ge­zeigt und eine zukunfts­ori­en­tier­te Lebens­mit­tel­ver­sor­gung ermög­licht werden.

Herz­stück des Ver­eins ist ein Laden­ge­schäft in der Innen­stadt. Der erste Bay­reu­ther „Unver­packt­la­den“ wur­de mit viel Enga­ge­ment in Eigen­lei­stung reno­viert. Der Ver­ein zählt inzwi­schen fast 700 Mit­glie­der. Der Umwelt- und Natur­schutz­preis der Stadt wird alle zwei Jah­re ver­lie­hen und ist mit 2.500 Euro dotiert. Er wird für beson­de­re Lei­stun­gen zum Schutz der Umwelt und Natur ver­ge­ben. Dies gilt beson­ders für Lei­stun­gen zur Siche­rung der natür­li­chen Lebens­grund­la­gen, für die Erhal­tung und Ver­bes­se­rung von Umwelt­be­din­gun­gen, für die Opti­mie­rung des Wohn­um­fel­des der Stadt sowie für bei­spiel­haf­tes öko­lo­gi­sches Bau­en. Die Aus­zeich­nung kann an ein­zel­ne Per­so­nen, an Per­so­nen­grup­pen, aber auch an Initia­ti­ven, Ver­ei­ne oder Ver­bän­de ver­lie­hen wer­den, die ihren Wohn­sitz oder ihre Nie­der­las­sung im Stadt­ge­biet Bay­reuth haben.

Mit der Aus­zeich­nung des Ver­eins „Ham­ster­backe“ wird der Umwelt- und Natur­schutz­preis bereits zum 21. Mal ver­lie­hen. Eine Auf­li­stung aller bis­he­ri­gen Preis­trä­ger bie­tet die Stadt auf ihrer Home­page unter www​.ehrun​gen​.bay​reuth​.de an.