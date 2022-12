Am Mitt­woch, 7. Dezem­ber 2022, ab 18.00 Uhr, wird die belieb­te Rei­he der „Bay­reu­ther Stadtgespräch(e)“ im Iwa­le­wa­haus fort­ge­setzt. Dr. Andre­as Pete­rek und Eva Bay­reu­ther (Regio­na­le Koor­di­nie­rungs­stel­le für das Ver­fah­ren der End­la­ger­su­che; Land­rats­amt Wun­sie­del) befas­sen sich mit dem The­ma: „Deutsch­land sucht ein End­la­ger für sei­ne hoch­ra­dio­ak­ti­ven Abfäl­le“ und erläu­tern Hin­ter­grün­de, Ver­fah­ren und Öffentlichkeitsbeteiligung.

Zum Vor­trag: Im Mai 2017 wur­de in einem gro­ßen gesell­schaft­li­chen Kon­sens das Stan­dard­aus­wahl­ge­setz (Stan­dar­dAG) vom Deut­schen Bun­des­tag beschlos­sen. Die­ses regelt ein mehr­stu­fi­ges Ver­fah­ren zur Suche des best­mög­li­chen Stand­or­tes für die siche­re Ver­wah­rung von rund 27.000 Kubik­me­tern hoch­ra­dio­ak­ti­ver Abfäl­le aus dem Betrieb der bun­des­deut­schen Kern­kraft­wer­ke. Das End­la­ger soll bis zum Jahr 2031 fest­ste­hen, 2051 in Betrieb gehen und um die Jahr­tau­send­wen­de für immer geschlos­sen wer­den. Der Vor­trag erläu­tert das Ver­fah­ren und den der­zei­ti­gen Stand der Suche. Nach­ge­gan­gen wird auch der Fra­ge, wie eine so schwer­wie­gen­de Fest­le­gung für einen Stand­ort in der dann betrof­fe­nen Regi­on akzep­tiert wer­den könnte.

Die Refe­ren­ten ver­fol­gen im Auf­trag der Land­krei­se und kreis­frei­en Städ­te in Ober­fran­ken den lau­fen­den Pro­zess. Bei­de sind in der „Regio­na­len Koor­di­nie­rungs­stel­le Ober­fran­ken für das Ver­fah­ren der End­la­ger­su­che“ tätig, die von Dr. Andre­as Pete­rek gelei­tet wird.