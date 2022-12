Erster Bür­ger­mei­ster Mario Schön­wald ist begei­stert: „Mit der Zulas­sung unse­rer Shut­tle-Bus­se für Bad Staf­fel­stein konn­te ein wei­te­rer Schritt im Pro­jekt M.I.L.A.S. erfolg­reich umge­setzt wer­den.“ Ein beson­de­rer Dank gilt hier dem Land­rats­amt Lich­ten­fels. Die Zulas­sung eines auto­no­men Shut­tle-Bus­ses, wel­cher auch noch die Haupt­rol­le in einem bun­des­weit ein­ma­li­gen For­schungs­pro­jekt spielt, war für die Mit­ar­bei­ter der Zulas­sungs­stel­le bestimmt auch nicht all­täg­lich. Mit der HUK-COBURG konn­te ein Part­ner gefun­den wer­den, der den Zulas­sungs­pro­zess unterstützte.

Die Bus­se für Bad Staf­fel­stein wur­den im Dezem­ber 2021 bestellt und im März 2022 aus­ge­lie­fert. Zur­zeit wer­den Sie auf dem Fir­men­ge­län­de der Fir­ma Valeo in Kro­nach mit zusätz­li­cher Sen­so­rik aus­ge­rü­stet und für den For­schungs­an­satz auto­no­mes Laden im öffent­li­chen Raum vor­be­rei­tet. Auch für die ange­dach­ten Lade­flä­chen der Bus­se, konn­te nun eine Lösung für Bad Staf­fel­stein gefun­den wer­den, wel­che die Aus­füh­rung und tech­ni­sche Umset­zung rea­li­sier­bar macht und die not­wen­di­gen Zulas­sun­gen für den öffent­li­chen Raum zum gro­ßen Teil erbrin­gen kann.

Neben dem For­schungs­feld „Induk­ti­ves Laden“ wer­den die ein­ge­setz­ten Shut­tles bilan­zi­ell kli­ma­neu­tral in Bad Staf­fel­stein ein­ge­setzt. Hier­für zeich­net sich die IBC SOLAR AG mit der Ent­wick­lung eines Ener­gie-Manage­ments ver­ant­wort­lich, wel­ches über eine PV-Anla­ge im Stadt­ge­biet von Bad Staf­fel­stein die not­wen­di­gen Strom­men­gen erzeu­gen wird.

Die ersten Test­fahr­ten der Shut­tles sind, nach Fer­tig­stel­lung des Bau­ab­schnitts V in der Bahn­hof­stra­ße, Ende März bzw. Anfang April 2023 geplant und wer­den vom Bus­park­platz der Ober­main Ther­me bis in die Innen­stadt von Bad Staf­fel­stein umge­setzt. Somit Pro­fi­tiert die städ­te­bau­li­che Ent­wick­lung der Stadt Bad Staf­fel­stein mit einer Anbin­dung vom Kur­be­reich in die Innen­stadt von die­sem durch das Mini­ste­ri­um für Wirt­schaft und Tech­no­lo­gie (heu­te: Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz) im Rah­men des Son­der­ver­mö­gens „Ener­gie- und Kli­ma­fonds“ geför­der­ten Projekt.