Das gewalt­prä­ven­ti­ve Ange­bot der Arbei­ter­wohl­fahrt, Kreis­ver­band Forch­heim e. V., begann im Kalen­der­jahr 2010 aus­schließ­lich mit der Maß­nah­me „Star­ke Jungs-Kamp­fes­spie­le®“ als schul­be­zo­ge­ne Jun­gen­ar­beit an Schu­len in Forch­heim und im Land­kreis Forch­heim. Die­ses Ange­bot hat sich im Ver­lauf der letz­ten Jah­re the­ma­tisch und inhalt­lich kon­ti­nu­ier­lich erwei­tert. Mitt­ler­wei­le bie­tet die AWO durch ihre Fach­stel­le für Gewalt­prä­ven­ti­on, neben dem eta­blier­ten Grup­pen­an­ge­bot an Schu­len für Jun­gen und männ­li­che Jugend­li­che, den Kamp­fes­spie­len®, auch ein­tä­gi­ge Mul­ti­pli­ka­to­ren­schu­lun­gen und umfang­rei­che Wei­ter­bil­dun­gen u. a. zu den Kamp­fes­spie­len® an. Die­se Wei­ter­bil­dun­gen rich­ten sich nicht nur an sozi­al-/päd­ago­gi­sche Fach­kräf­te, son­dern auch an alle in der Jugend­ar­beit täti­gen Per­so­nen (z. B. Trainer*innen bei Sportvereinen).

Kamp­fes­spie­le® sind eine gewalt­prä­ven­ti­ve Grup­pen­maß­nah­me, die ins­be­son­de­re für Jun­gen und jun­ge Män­ner ange­bo­ten wird, um sie in ihrer per­sön­li­chen Ent­wick­lung zum „Mann wer­den“ zu unter­stüt­zen. Es wer­den Kon­flik­te zwi­schen Jun­gen (z. B. Gewalt, Mob­bing an Schu­len) kon­struk­tiv gelöst. Kamp­fes­spie­le® sind eine Mischung aus Kampf und Spiel und beru­hen auf dem Grund­be­dürf­nis von Jun­gen, ihre Kräf­te zu mes­sen. Kamp­fes­spie­le® fol­gen u. a. dem Grund­satz: „Wer sich selbst nicht spürt, kann ande­re nicht wahrnehmen“.

Es ist wei­ter­hin ein gro­ßes Inter­es­se an der gewalt­prä­ven­ti­ven Maß­nah­me Kamp­fes­spie­le® fest­zu­stel­len. Somit ver­an­stal­tet die Fach­stel­le für Gewalt­prä­ven­ti­on eine wei­te­re Wei­ter­bil­dung zum Kampfesspiele®-Anleiter*in.

Wer Inter­es­se hat Kamp­fes­spie­le® (der Mar­ken­na­me ist geschützt) in der Pra­xis selbst anzu­bie­ten, muss an einer sol­chen elf­tä­gi­gen Wei­ter­bil­dung teil­neh­men. Die Fach­stel­le für Gewalt­prä­ven­ti­on der AWO bie­tet eine der­ar­ti­ge Wei­ter­bil­dung ab 24.04.2023 im Schul­land­heim in Pot­ten­stein an. Aus­bil­den­des Insti­tut ist hier­bei das Kraft­protz® Bil­dungs­in­sti­tut ICH-DU-WIR aus Leo­polds­hö­he (Nord­rhein-West­fa­len) mit sei­nen bei­den Aus­bil­dern Peter Heb­ei­sen und Frank Doppel.

Zudem gibt es aber auch für die­je­ni­gen Fach­kräf­te, wel­che die Theo­rie und Pra­xis der Kamp­fes­spie­le® ken­nen­ler­nen möch­ten, die Mög­lich­keit an einem von der AWO ver­an­stal­te­ten „Schnup­per­tag Kamp­fes­spie­le®“ am 13.01.2023 (Anmel­de­schluss 20.12.2022) auf Burg Feu­er­stein bei Eber­mann­stadt teil­zu­neh­men. Aus­bil­den­des Insti­tut ist auch hier das Kraft­protz Bildungsinstitut®.