Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­such­ter Dieb­stahl gescheitert

Eine auf­merk­sa­me Zeu­gin beob­ach­te­te am Sonn­tag­mor­gen gegen 04:30 Uhr in der Nähe des Kinos vier jun­ge Män­ner, die dabei waren eine zuvor von einer Bau­stel­len­ab­si­che­rung ent­wen­de­te Warn­ba­ke mit ange­brach­ter Nis­sen­leuch­te in einen dunk­len Klein­wa­gen mit Son­ne­ber­ger Kenn­zei­chen ein­zu­la­den. Vor Ort konn­te das „Objekt der Begier­de“ durch eine Poli­zei­strei­fe jedoch wie­der auf­ge­fun­den wer­den. Der besag­te Pkw mit den vier Insas­sen war weg. Wer Hin­wei­se zu dem ver­such­ten Dieb­stahl geben kann, wen­det sich bit­te an die PI Coburg unter Tel.: 09561/645–0.

Zu viel Restalkohol

Auf dem Weg zur Arbeit geriet ein 33jähriger am Sonn­tag­mor­gen kurz vor 04 Uhr in eine Ver­kehrs­kon­trol­le der Cobur­ger Poli­zei. Nach­dem die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men hat­ten, erbrach­te ein gerichts­ver­wert­ba­rer Test einen Wert von knapp über 0,6 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den. Der Mann muss jetzt mit einem Buß­geld­ver­fah­ren und einem Fahr­ver­bot rechnen.

Laden­dieb bei zwei­tem Ver­such geschnappt

Bereits am Frei­tag­abend hat­te ein 52jähriger ver­sucht meh­re­re Jacken im Gesamt­wert von 360 Euro in einem Kauf­haus in der Moh­ren­stra­ße zu ent­wen­den. Hier­bei wur­de er aber ent­deckt, lies des­halb die Ware zurück und flüch­te­te uner­kannt zu Fuß. Am Sams­tag gegen 15 Uhr tauch­te der glei­che Mann erneut in dem Kauf­haus auf. Er begab sich mit diver­sen Klei­dungs­stücken in eine Umklei­de­ka­bi­ne. Als er die­se ange­zo­gen bzw. unter­ge­zo­gen hat­te, ver­such­te er uner­kannt und ohne Bezah­lung das Kauf­haus zu ver­las­sen. Dies­mal konn­te er fest­ge­hal­ten und der Poli­zei über­ge­ben wer­den. Die Beklei­dung im Wert von 530 Euro konn­te voll­stän­dig gesi­chert werden.

Fund­sa­che – Wer ver­misst Schlüsselbund?

Mit­te letz­ter Woche wur­de am Park­platz eines Geträn­ke­mark­tes in der Rosen­au­er Stra­ße ein Schlüs­sel­bund auf­ge­fun­den und der Poli­zei über­ge­ben. Am Schlüs­sel­bund befin­den sich ein Auto­schlüs­sel für ein Fahr­zeug der Mar­ke Nis­san, meh­re­re Sicher­heits­schlüs­sel mit teil­wei­se roter Kle­be­band­mar­kie­rung und ein rotes Leder­schlüs­sel­m­äpp­chen. Der ver­mut­lich dann glück­li­che Ver­lie­rer könn­te den Schlüs­sel­bund in den näch­sten Tagen beim Fund­amt der Stadt Coburg abholen.

Unfall­flucht

Im Lau­fe der ver­gan­ge­nen Woche wur­de in der Mühl­gas­se Höhe Haus­num­mer 10 ein schwar­zer Peu­geot 308 ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sich um die deut­lich sicht­ba­ren Unfall­schä­den zu kümmern.

Am geschä­dig­ten Fahr­zeug wur­de die Fah­rer­sei­te erheb­lich ver­kratzt. Der Scha­den wird auf min­de­stens 2000 Euro geschätzt. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher nimmt die PI Coburg unter Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Hof

Streit vor der Alt­stadt­pas­sa­ge eskaliert

HOF. Drei jun­ge Män­ner gerie­ten vor der Alt­stadt­pas­sa­ge in Hof in Streit. Die­ser gip­fel­te in meh­re­ren Faust­schlä­gen zwei­er Betei­lig­ter gegen einen 23-jäh­ri­gen Hofer. Hier­bei wur­de der Mann im Kopf­be­reich ver­letzt und wur­de in ein umlie­gen­des Kran­ken­haus verbracht.

Die Auf­klä­rung der Hin­ter­grün­de sowie des exak­ten Ablaufs der Ereig­nis­se ist Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung. Auf Grund der Alko­ho­li­sie­rung der Betei­lig­ten konn­te dies vor Ort nicht abschlie­ßend geklärt werden.

Nach­bar­schaft mit lau­ter Musik beschallt

HOF. In der Hei­li­gen­grab­stra­ße in Hof beschall­te ein 69jähriger Anwoh­ner sei­ne Nach­barn mit lau­ter Musik. Durch eine Strei­fe der Hofer Poli­zei wur­de er zunächst ein­dring­lich belehrt, dass er sein Ver­hal­ten unter­las­sen soll. Auch wur­den ihm die recht­li­chen Kon­se­quen­zen auf­ge­zeigt. Davon unbe­ein­druckt beschall­te der Mann kur­ze Zeit spä­ter erneut sei­ne Umge­bung mit über­lau­ter Musik. Dies hat nun eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge wegen unzu­läs­si­gen Lärms zur Fol­ge. Die­se kann ein emp­find­li­ches Buß­geld sei­tens der Stadt Hof nach sich ziehen.

Mit ent­stem­pel­ten Kenn­zei­chen unterwegs

HOF. Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le stell­ten Hofer Poli­zei­be­am­te fest, dass der Pkw des 30jährigen Fahr­zeug­füh­rers aus dem Land­kreis Hof am 29.10.2022 ent­stem­pelt wur­de. Dies hat zur Fol­ge, dass die Zulas­sung erlo­schen ist. Fer­ner bestand kein gül­ti­ger Ver­si­che­rungs­schutz für den Pkw. Auf Grund der Fest­stel­lun­gen sieht sich der Fahr­zeug­füh­rer nun meh­re­ren Straf­an­zei­gen entgegen.

Rei­fen aus Kel­ler­ab­teil entwendet

HOF. Aus einem unver­sperr­ten Kel­ler­ab­teil in der Mari­en­stra­ße in Hof ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter einen Kom­plett­satz Auto­rei­fen. Laut Anga­ben des Geschä­dig­ten haben die­se einen Wert von rund 1.000€. Der Tat­zeit­raum kann auf Frei­tag, 02.12.2022, 12:00 Uhr bis Sams­tag, 03.12.2022, 14:00 Uhr ein­ge­grenzt wer­den. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­such­ter Ein­bruch in Handwerksbetrieb

HOF. Min­de­stens zwei bis­her unbe­kann­te Täter ver­such­ten im Zeit­raum von Frei­tag, 02.12.2022, 18:15 Uhr, bis Sams­tag, 03.12.2022, 09:50 Uhr, in einen Hand­werks­be­trieb in der Schlei­zer Stra­ße in Hof ein­zu­bre­chen. Aller­dings hat­ten die Täter kei­nen Erfolg und gelang­ten nicht in das Objekt. An der ange­gan­ge­nen Tür ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 50 Euro. Vor Ort konn­ten Spu­ren gesi­chert wer­den, wel­che den Tat­ver­däch­ti­gen zuzu­ord­nen sind.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 mit der entgegen.

Gepark­ten Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

HOF. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de der lin­ke Außen­spie­gel eines ord­nungs­ge­mäß gepark­ten Pkw in der Alsen­ber­ger Stra­ße in Hof abge­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich anschlie­ßend uner­kannt von der Unfall­stel­le. Der Sach­scha­den an dem gepark­ten Pkw wird auf rund 200€ geschätzt.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof in Ver­bin­dung zu setzen.

Mit unter­schla­ge­nem Auto unterwegs

A9 / LEU­POLDS­GRÜN, LKR. HOF. Am Sams­tag­abend stopp­ten Kräf­te der Ver­kehrs­po­li­zei Hof ein Auto auf der A 9 Rich­tung Ber­lin. Wie sich her­aus­stell­te, war das Fahr­zeug als unter­schla­gen gemeldet.

Am Sams­tag­abend gegen 20 Uhr geriet der Renault Clio auf der A9 in Rich­tung Ber­lin über die tech­nisch unter­stütz­te Fahn­dung in das Visier der Hofer Ver­kehrs­po­li­zi­sten. Sie stopp­ten das Auto auf dem Park­platz bei Leu­polds­grün, Orts­teil Lip­perts. Bei der Kon­trol­le über­prüf­ten die Beam­ten das Fahr­zeug und fan­den her­aus, dass der Renault in Gör­litz als unter­schla­gen gemel­det wur­de. Die Poli­zi­sten beschlag­nahm­ten das Auto, die 43-jäh­ri­ge Fah­re­rin durf­te anschlie­ßend ihrer Wege gehen. Die Poli­zei ermit­telt wegen Unter­schla­gung eines Kraft­fahr­zeugs gegen ihren 30-jäh­ri­gen Ehemann.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Gepark­ten Pkw ange­fah­ren – Poli­zei sucht Verursacher

KULM­BACH. Am Don­ners­tag, den 01.12.2022, ereig­ne­te sich in der Zeit zwi­schen 9 Uhr und 21 Uhr eine Unfall­flucht, bei der ein gepark­ter schwar­zer Audi beschä­digt wurde.

Die Fah­re­rin des Audi hat­te ihren Pkw auf dem Park­platz Schieß­gra­ben 5 in Kulm­bach (Park­platz am Enten­wei­her) abge­stellt. Spä­ter stell­te sie einen Streif­scha­den an der Bei­fah­rer­sei­te fest. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hat­te sich weder bei ihr, noch bei der Poli­zei gemeldet.

Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach unter Tel.: 09221/6090 entgegen.

Gepark­ten Pkw beschädigt

Kulm­bach – Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer stieß am Schwe­den­steg in der Zeit von Frei­tag­nach­mit­tag bis Sams­tag­nach­mit­tag mit dem Heck gegen den Stoß­fän­ger eines in einem Car­port gepark­ten roten Renault Clio und ver­kratz­te die­sen. Der Scha­den beträgt ca. 1.500,– EUR. Wer hat hier­zu etwas beobachtet?

Fuß­gän­ge­rin an Hand verletzt

Kulm­bach – Am Sams­tag, gegen 15.50 h, lief eine 23jährige Fuß­gän­ge­rin und ihr Beglei­ter die Kro­nacher Stra­ße in Rich­tung Ein­mün­dung am Bahn­über­gang. Die bei­den nutz­ten hier­zu den Geh­weg rechts der Fahr­bahn. In glei­cher Rich­tung fuhr ein zunächst unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer. Beim Vor­bei­fah­ren streif­te der Pkw mit dem Außen­spie­gel die Fuß­gän­ge­rin leicht an der lin­ken Hand. Der Pkw brem­ste nicht und hielt nicht an. Auf­grund des abge­le­sen Kenn­zei­chens konn­te schließ­lich eine 33jährige Unfall­ver­ur­sa­che­rin aus Lud­wig­schor­gast ermit­telt wer­den. Gegen die Frau wird nun ein Straf­ver­fah­ren wegen uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort eingeleitet.