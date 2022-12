Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses in Weis­main und der Bezirks­ver­band für Gar­ten­bau bie­ten Lehr­gän­ge an

Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses weist auf zwei Aus­bil­dungs­an­ge­bo­te zur Obst­baum-Pfle­ge hin: Zum einen bie­ten die ober­frän­ki­schen Kreis­fach­be­ra­ter zusam­men mit dem Bezirks­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge einen Aus­bil­dungs­kurs zum „zer­ti­fi­zier­ten Obst­baum­pfle­ger“ an.

Der Kurs geht über sie­ben Ein­hei­ten und fin­det immer sams­tags an ver­schie­de­nen Orten in Ober­fran­ken statt. Er ist gedacht für Per­so­nen, die sich ver­tieft mit Obst­bäu­men (Histo­rie, Pfle­ge, Ver­ede­lung, Pflan­zen­schutz, Arbeits­schutz, unter­neh­me­ri­sche Tätig­keit) aus­ein­an­der­set­zen wol­len und spä­ter auch für ande­re Schnitt- und Pfle­ge­maß­nah­men über­neh­men möch­ten. Der Kurs endet mit einer Prüfung.

Da die Teil­neh­mer­zah­len hier sehr begrenzt sind, bie­tet die Umwelt­sta­ti­on selbst eben­falls einen mehr­tei­li­gen Kurs an, der an ver­schie­de­nen Stand­or­ten im Land­kreis statt­fin­den wird, mit Theo­rie­teil in Weis­main. Die­ser Kurs beinhal­tet kei­ne Abschlussprüfung.

Zu bei­den Kur­sen gibt es wei­te­re Infos zu den jewei­li­gen Ter­mi­nen und Kosten im Inter­net unter www​.lan​des​pfle​ge​-lich​ten​fels​.de. Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer gibt eben­falls Aus­kunft und nimmt Anmel­dun­gen ent­ge­gen, per Tele­fon unter der Num­mer 09575/921455 oder per Mail umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de). Anmel­de­schluss ist der 16. Dezember.