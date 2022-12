Die Mel­dung über eine bren­nen­de Gara­ge in der Funck­stra­ße in Bay­reuth hat am Sonn­tag­abend (04.12.) gegen 17.10 Uhr zu einem Ein­satz für Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Poli­zei geführt. Bei Ein­tref­fen der Kräf­te drang bereits deut­li­cher Qualm aus dem Objekt, was zunächst auf einen grö­ße­ren Brand schlie­ßen ließ.

Da der Eigen­tü­mer anfangs nicht vor Ort war, muss­te das Gara­gen­tor mit Sperr­werk­zeug geöff­net wer­den. Wie sich anschlie­ßend her­aus­stell­te, han­del­te es sich ledig­lich um einen Ent­ste­hungs­brand, wel­cher mit weni­gen Litern Was­ser von einem Trupp unter Atem­schutz schnell gelöscht wer­den konn­te. Ein Fahr­zeug befand sich nicht in der offen­bar als Lager genutz­ten Gara­ge, jedoch lag mit einer gro­ßen Anzahl an Kar­tons sowie einer Gas­fla­sche eine hohe Brand­last vor, sodass durch die früh­zei­ti­ge Erken­nung der Rauch­ent­wick­lung und Alar­mie­rung der Feu­er­wehr ein deut­lich grö­ße­rer Scha­den ver­hin­dert wur­de. Die 15 Kame­ra­den der Abtei­lung Stän­di­ge Wache konn­ten nach ca. einer hal­ben Stun­de wie­der abrücken. Für die eben­falls alar­mier­ten Abtei­lun­gen Alt­stadt und Mey­ern­berg konn­te noch auf der Anfahrt Alarm­stopp gege­ben wer­den. Ein Ein­grei­fen des Ret­tungs­dien­stes war nicht erfor­der­lich, ver­letzt wur­de niemand.