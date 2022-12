Seit kur­zem ver­fügt die Feu­er­wehr Forth über eine spe­zi­ell für den Ein­satz­dienst ent­wickel­te Drohne

Auf­grund hoher Anschaf­fungs­ko­sten wur­de das hoch­mo­der­ne Flug­ge­rät vom Feu­er­wehr­ver­ein beschafft. Am Don­ners­tag, den 1. Dezem­ber erfolg­te die Über­ga­be des Mul­ti­co­p­ter an Kom­man­dant Alex­an­der Dorn. Die­se Anschaf­fung hat für die Feu­er­wehr Forth gro­ße Vor­tei­le und vie­le Nut­zungs- und Ein­satz­mög­lich­kei­ten, zum Bei­spiel bei der Per­so­nen­su­che, bei Wald- und Flä­chen­brän­den oder zur Lage­er­kun­dung von Ein­satz­stel­len. Die Droh­ne ist mit einer hoch­auf­lö­sen­den Kame­ra aus­ge­stat­tet. Die auf­ge­nom­me­nen Bil­der wer­den auf einen 43 Zoll Moni­tor gesen­det, wel­cher sich am Boden befin­det. Ein ein­ge­bau­ter Laut­spre­cher dient zur Kom­mu­ni­ka­ti­on mit den wei­te­ren Ein­satz­kräf­ten. Wei­ter­hin ver­fügt das neue Ein­satz­mit­tel über Schein­wer­fer sowie Wär­me­bild­tech­nik und kann daher auch bei Dun­kel­heit geflo­gen wer­den. In Kür­ze wird die Droh­ne bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le als Ein­satz­fä­hig gemel­det. Durch die­se Anschaf­fung kann die Feu­er­wehr Forth der Bevöl­ke­rung und dar­über hin­aus zukünf­tig noch mehr Sicher­heit bieten.