Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Alko­ho­li­siert am Steuer

Am 02.12.2022 um 22:10 Uhr wur­de ein 22 Jah­re alter Öster­rei­cher mit sei­nem Pkw im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Weber­gas­se ange­hal­ten. Hier­bei konn­te Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Ein Test ergab einen Wert von 0,80 Pro­mil­le. Den Fahr­zeug­füh­rer erwar­ten nun eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge mit einer Geld­bu­ße von min­de­stens 500 Euro, ein Fahr­ver­bot von wenig­stens einem Monat sowie min­de­stens 2 Punk­te in der Verkehrssünderdatei.

Aggres­si­ver Gast

Am 03.12.2022 um 00:15 Uhr wur­de der Poli­zei Coburg ein aggres­si­ver Gast im Bereich Stein­weg mit­ge­teilt. Der 31 Jah­re alte Mann pöbel­te Per­so­nen an, woll­te nicht gehen und ver­ur­sach­te Müll. Da die Per­son auch bei Ein­tref­fen der Poli­zei nicht zur Ver­nunft kam, muss­te der deut­lich betrun­ke­ne Mann mit 2,08 Pro­mil­le durch die Poli­zei zur Aus­nüch­te­rung und Ver­hü­tung von Straf­ta­ten in Gewahr­sam genom­men werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Klei­der­dieb­stahl

Kro­nach. Ein 38-Jäh­ri­ger Kro­nacher ent­wen­de­te am Frei­tag­abend gegen 21:00 Uhr einen Sack Klei­dung sowie ein Paar Stie­fel aus der Annah­me­stel­le einer kari­ta­ti­ven Ein­rich­tung in Kronach.

Zwei auf­merk­sa­me Anwoh­ner­in­nern beob­ach­te­ten den Vor­gang, ver­stän­dig­ten die Poli­zei und der amts­be­kann­te Mann konn­te mit der Tat­beu­te im Nah­be­reich gestellt werden.

Die Klei­dung konn­te wie­der ihrem ursprüng­li­chen Zweck zuge­führt wer­den und den Mann erwar­ten nun eine Diebstahlsanzeige.