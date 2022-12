Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Son­sti­ges

Bam­berg. Einen aggres­si­ven Fahr­gast mel­de­te am Frei­tag­abend, gegen 23.45 Uhr, ein Bus­fah­rer aus der Pödel­dor­fer Stra­ße. Ein 43-jäh­ri­ger war wohl auf­grund Trun­ken­heit mit dem Bus­fah­rer in Streit gera­ten und hat­te die­sen auch kör­per­lich ange­grif­fen. Der Täter wur­de von der Poli­zei in Gewahr­sam genom­men, ein Alko­hol­test wur­de ver­wei­gert. Der Bus­fah­rer wur­de nur leicht ver­letzt. Die Ermitt­lun­gen dau­ern an.

Bam­berg. Ein unter dem Ein­fluß von Can­na­bis ste­hen­der E‑Scooterfahrer wur­de am Sams­tag, gegen 2 Uhr, in der Luit­pold­stra­ße ange­hal­ten. Der 21-jäh­ri­ge Bam­ber­ger muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Er erhält eine Anzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall

STRUL­LEN­DORF. Bei einem Auf­fahr­un­fall im Bereich Strul­len­dorf wur­de am Frei­tag­mit­tag eine Per­son leicht ver­letzt. Ein 50-jäh­ri­ger Mer­ce­des-Fah­rer woll­te an einem Ein­mün­dungs­be­reich nach rechts abbie­gen und hielt sich an das dor­ti­ge Ver­kehrs­zei­chen „Vor­fahrt gewäh­ren“. Eine dahin­ter fah­ren­de 58-jäh­ri­ge Ford-Fah­re­rin erkann­te zu spät, dass der Pkw vor ihr anhal­ten muss­te und fuhr von hin­ten auf die­sen auf. Hier­durch wur­de der Vor­aus­fah­ren­de leicht ver­letzt. Zudem ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 8.500,- Euro an den bei­den Fahr­zeu­gen. Das Fahr­zeug der Unfall­ver­ur­sa­che­rin muss­te anschlie­ßend abge­schleppt wer­den. Um die aus­lau­fen­den Betriebs­stof­fe küm­mer­te sich die Straßenmeisterei.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

HIRSCHAID. Beim Aus­par­ken aus einer Park­bucht ver­ur­sach­te eine unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­re­rin einen Ver­kehrs­un­fall. Die Unbe­kann­te stieß am frü­hen Frei­tag­nach­mit­tag mit einem wei­ßen Sko­da gegen einen davor gepark­ten wei­ßen Pas­sat. Anschlie­ßend setz­te die Dame ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu küm­mern und ihre Per­so­na­li­en zu hin­ter­las­sen. Am geschä­dig­ten Fahr­zeug ent­stand ein Scha­den an der Heck­stoß­stan­ge von ca. 100 Euro. Eine Zeu­gin konn­te den Vor­fall beob­ach­ten und Hin­wei­se auf die Ver­ur­sa­che­rin geben. Die Fah­re­rin erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfallort.

Wei­te­re Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 zu melden.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Am Frei­tag­mor­gen gegen 7:15 Uhr löste ein bis­lang Unbe­kann­ter einen Feu­er­wehr­ein­satz aus. In der Tief­ga­ra­ge der Markt­scheu­ne schlug der Täter die Schei­be eines Feu­er­mel­ders ein und betä­tig­te den Alarm­knopf. Durch den ent­spre­chend aus­ge­lö­sten Alarm wur­den meh­re­re Feu­er­weh­ren alar­miert. Ein Feu­er konn­te vor Ort nicht fest­ge­stellt wer­den, wes­halb die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land nun die Ermitt­lun­gen wegen Miss­brauchs von Not­ru­fen, sowie Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men hat.

Wer hat am Frei­tag­mor­gen eine oder meh­re­re ver­däch­ti­ge Per­so­nen im Bereich der Markt­scheu­ne fest­ge­stellt? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310.

BUR­GE­BRACH. Zu einer Ruhe­stö­rung kam es in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag im Bereich der Markt Bur­ge­brach. Ein 50-jäh­ri­ger fei­er­te hier mit lau­ter Musik und stör­te dabei meh­re­re Per­so­nen. Da sich der Herr gegen­über der ein­ge­setz­ten Poli­zei­strei­fe vehe­ment wei­ger­te die Musik lei­ser zu stel­len, erwar­tet ihn nun eine Anzei­ge wegen Ruhe­stö­rung. Erst dann konn­te die Ruhe wie­der her­ge­stellt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Ein­bruch in Einfamilienhaus

FORCH­HEIM. Am Frei­tag­nach­mit­tag bra­chen Unbe­kann­te in ein Haus in Forch­heim ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht nun Zeugen.

Am Frei­tag­nach­mit­tag zwi­schen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr nutz­ten die Die­be die Abwe­sen­heit der Bewoh­ner und ver­schaff­ten sich gewalt­sam über den Bal­kon und ein Fen­ster Zutritt zu dem Ein­fa­mi­li­en­haus in der Lang­gas­se in Forch­heim. Sie durch­wühl­ten meh­re­re Zim­mer und flüch­te­ten anschlie­ßend ohne Beu­te. Die Ein­bre­cher hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von rund 600 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat am Frei­tag zwi­schen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Lang­gas­se in Forch­heim wahr­ge­nom­men? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bam­berg zu melden.

Unfäl­le

Forch­heim. Ein total betrun­ke­ner 54-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer kol­li­dier­te am Frei­tag um 23:45 Uhr in der Horn­schuch­al­lee mit einem gepark­ten Mer­ce­des. Ver­letzt wur­de hier­bei nie­mand, aber am Pkw ent­stand ca. 3000.- Euro Sach­scha­den. Auf Grund sei­ner erheb­li­chen Alko­ho­li­sie­rung schaff­te der Unfall­ver­ur­sa­cher kei­nen Alko­hol­test. Den­noch wur­de bei ihm eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und straf­recht­li­che Ermitt­lun­gen wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs eingeleitet.

Nach dem Zusam­men­stoß zwi­schen Fahr­rad und gepark­ten Pkw soll es zwi­schen einem Zeu­gen des Unfalls und wei­te­ren unbe­tei­lig­ten Per­so­nen zum Streit gekom­men sein. Der eben­falls stark betrun­ke­ne Zeu­ge soll hier­bei durch einen Faust­schlag leicht ver­letzt wor­den sein. Zeu­gen des Gan­zen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stäh­le

Eggols­heim. Von Mitt­woch auf Don­ners­tag ent­wen­de­te jemand ein mit Schloss gesi­cher­tes Damen­rad aus dem Fahr­rad­stän­der am Bahn­hof. Beim Die­bes­gut han­delt es sich um ein schwarz blau­es Moun­tain­bike, Marke/​Typ: Radon/​ZR Team 7.0, im Wert von ca. 600.- Euro. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­rads nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Von der Fahr­bahn abgekommen

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­nach­mit­tag befuhr eine 43-Jäh­ri­ge die Staats­stra­ße von Lich­ten­fels in Rich­tung Alten­kunst­adt. Auf Höhe der Ort­schaft Isling kam sie allein­be­tei­ligt mit ihrem Fahr­zeug in einer Links­kur­ve von der Fahr­bahn ab. Die Dame blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. An ihrem Pkw ent­stand jedoch erheb­li­cher Sachschaden.

Über­mä­ßi­ger Alko­hol­kon­sum führt zu Streit

Michel­au i. OFr. Am Sams­tag­mor­gen wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels ein Streit im Orts­teil Schwür­bitz mit­ge­teilt. Die Poli­zei­be­am­ten konn­ten ermit­teln, dass ein 35-Jäh­ri­ger zusam­men mit sei­ner 45-jäh­ri­gen Bekann­ten reich­lich Alko­hol kon­su­miert hat­te. Im Ver­lauf des Trink­ge­la­ges kam es zum Streit, wobei der 35-Jäh­ri­ge gegen­über sei­ner Gast­ge­be­rin kör­per­lich aggres­siv wur­de und die­se ver­letz­te. Die Fei­er­lich­keit wur­de anschlie­ßend been­det. Für sein aggres­si­ves Ver­hal­ten darf sich der amts­be­kann­te Streit­hahn nun straf­recht­lich verantworten.

Unacht­sam­keit führt zu Verkehrsunfall

Burg­kunst­adt. Ein 20-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer fuhr am Frei­tag­nach­mit­tag mit sei­nem Pkw von Burg­kunst­adt in Rich­tung Kirch­lein. Aus Unacht­sam­keit stieß er hier­bei gegen die Leit­plan­ke und beschä­dig­te die­se. Der Unfall­ver­ur­sa­cher blieb unver­letzt und sein Fahr­zeug fahrbereit.

Pan­nen­fahr­zeug sorgt für Verkehrschaos

Alten­kunst­adt. Bereits am Frei­tag­mor­gen stell­te ein 21-Jäh­ri­ger sein Fahr­zeug auf­grund einer Pan­ne in der Bai­ers­dor­fer Stra­ße ab. Da er das Fahr­zeug jedoch in der Nähe einer Bau­stel­le abge­stellt hat­te, kam es im Lau­fe des Tages immer wie­der zu Stau­un­gen. Trotz Auf­for­de­rung kam der Fahr­zeug­füh­rer sei­ner Pflicht das Fahr­zeug zu ent­fer­nen nicht nach. Aus die­sem Grund wur­de letzt­lich durch die Poli­zei ein Abschlepp­dienst damit beauf­tragt, das Vehi­kel von der Fahr­bahn zu räu­men. Die ent­stan­de­nen Kosten darf der nach­läs­si­ge Fahr­zeug­inha­ber nun tragen.