Sel­ber Wöl­fe vs. ESV Kauf­beu­ren 3:2 (1:1; 1:0; 0:1; 1:0) n.V.

Die Sel­ber Wöl­fe emp­fin­gen mit dem ESV Kauf­beu­ren den aktu­el­len Tabel­len­zwei­ten der DEL2. Und auch die­ser konn­te die Sie­ges­se­rie der Wöl­fe nicht stop­pen. Die Par­tie wur­de von bei­den Teams tak­tisch dis­zi­pli­niert und lei­den­schaft­lich gespielt. Die Wöl­fe hiel­ten die Gäste über wei­te Strecken geschickt aus der Gefah­ren­zo­ne und gin­gen zwei­mal in Füh­rung. Doch Kauf­beu­ren kam auch zwei­mal zum Aus­gleich. In der Over­ti­me ent­schied Trska mit einem ful­mi­nan­ten Schlag­schuss die Par­tie zugun­sten der Hausherren.

Ham­mer­bau­er in den Giebel

Das Spiel begann zunächst ohne grö­ße­re Tor­chan­cen auf bei­den Sei­ten. Selbst eine Über­zahl­si­tua­ti­on für Kauf­beu­ren brach­te kei­ne nen­nens­wer­te Chan­ce für die Gäste. Erst als in der 6. Minu­te Nau­mann im Angriffs­drit­tel einem Kauf­beu­rer die Schei­be geklaut hat­te, wur­de es zum ersten Mal so rich­tig gefähr­lich für den Gäste-Tor­hü­ter. Kurz dar­auf ver­pass­te Schwam­ber­ger einen Quer­pass von McN­eill nur knapp. In der 14.

Minu­te konn­ten die Wöl­fe-Fans nach Ham­mer­bau­ers Schuss in den Gie­bel dann doch end­lich über die Wöl­fe­Füh­rung jubeln. Die­se währ­te aller­dings nicht lan­ge: Ihr zwei­tes Power­play nutz­ten die Gäste durch Oswald zum Ausgleich.

Miglio trifft in Überzahl

Gleich zu Beginn des zwei­ten Spiel­ab­schnitts sorg­te Van­tuch für ein Rau­nen in der NETZSCH-Are­na, jedoch schei­ter­te der Wöl­fe-Angrei­fer allei­ne vor Gäste­kee­per Mei­er. Bes­ser mach­te es spä­ter Miglio, der ein schö­nes Zuspiel von Trska im Power­play zur erneu­ten Wöl­fe-Füh­rung ver­wan­del­te. Die dar­auf fol­gen­den Minu­ten gehör­ten den Gästen. Zunächst blieb ein Trska-Auf­bau­feh­ler, zum Glück für die Wöl­fe, fol­gen­los und spä­ter hielt Bit­zer unter ande­rem gegen Thiel und Leh­to­nen die Wöl­fe-Füh­rung fest. Kurz vor Ende hät­ten die Wöl­fe in Per­son von Trska die Füh­rung fast noch aus­ge­baut, doch der Slo­wa­ke ver­pass­te einen Zucker­pass von McN­eill knapp.

Trska schweißt die Schei­be zum Sieg ins Netz

Nach der 2. Pau­se waren es wie­der die Wöl­fe, die die erste Chan­ce hat­ten, doch Miglio kam mit sei­nem Bau­ern­trick-Ver­such nicht ganz durch. Im wei­te­ren Ver­lauf wur­de Schwam­ber­ger im letz­ten Moment gestört und Kruminsch ver­gab eine 100-pro­zen­ti­ge Chan­ce allein vor Mei­er. Und das Aus­las­sen die­ser Chan­cen soll­te sich rächen: Echt­ler bekam nach einem Bul­ly die Schei­be an der blau­en Linie und häm­mer­te den Puck zum erneu­ten Aus­gleich in die Maschen. Ab die­sem Tref­fer war Kauf­beu­ren am Drücker, doch die Wöl­fe ver­tei­dig­ten mit viel Lei­den­schaft und lie­ßen kei­nen wei­te­ren Gäste­tref­fer mehr zu. In der Ver­län­ge­rung schweiß­te Trska nach Bul­ly­ge­winn durch Van­tuch die Schei­be zum Wöl­fe-Sieg in die Maschen.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik