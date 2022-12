Welt-Aids-Tag 2022: OB unter­stützt Spendensammelaktion

Anläss­lich des Welt-Aids-Tags am Diens­tag, 6. Dezem­ber, wer­den tra­di­tio­nell auf der Erlan­ger Wald­weih­nacht Spen­den gesam­melt. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik unter­stützt die Akti­on am Dienstagmittag.

UVPA befasst sich mit Mach­bar­keits­stu­die Aurachtalbahn

Die Mach­bar­keits­stu­die der Stadt Her­zo­gen­au­rach zur Aurach­tal­bahn ist ein The­ma der näch­sten öffent­li­chen Sit­zung des Umwelt‑, Ver­kehrs- und Pla­nungs­aus­schus­ses (UVPA) am Diens­tag, 6. Dezem­ber, um 16:15 Uhr im Rat­haus (1. OG, Rats­saal). Außer­dem geht es um eine Prio­ri­tä­ten­li­ste zur Ent­sie­ge­lung von städ­ti­schen Plät­zen, die Pla­nung der Stadt-Umland-Bahn-Hal­te­stel­le „Am Euro­pa­ka­nal“ mit Park & Ride-Anla­ge, Beschwer­den aus der Bevöl­ke­rung über Ruhe­stö­rung durch nächt­li­chen Flug­lärm und ande­res mehr.

Stadt lädt Ehe­ju­bi­la­re ein

Die Stadt Erlan­gen lädt in die­sem Jahr wie­der Ehe­paa­re, die heu­er Eiser­ne, Dia­man­te­ne oder Gol­de­ne Hoch­zeit fei­ern konn­ten, zu einem gemüt­li­chen Mit­ein­an­der ein. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik erwar­tet am Mitt­woch, 7. Dezem­ber, zahl­rei­che Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zu dem beson­de­ren Ter­min in der Heinrich-Lades-Halle.

Fach­schu­le für Tech­ni­ker bie­tet neue Fach­rich­tung „Umwelt­schutz­tech­nik und rege­ne­ra­ti­ve Energien“

Die städ­ti­sche Fach­schu­le für Tech­ni­ker bie­tet seit dem Schul­jahr 2022/2023 eine neue und zukunfts­träch­ti­ge Fach­rich­tung an: Umwelt­schutz­tech­nik und rege­ne­ra­ti­ve Ener­gien. Die­ser noch rela­tiv jun­ge Bereich, der nur an weni­gen baye­ri­schen Fach­schu­len ange­bo­ten wird, ermög­licht es jun­gen Men­schen, an ihre beruf­li­che Erst­aus­bil­dung im Bereich Che­mie- und Ver­fah­rens­tech­nik, Hei­zungs- und Lüf­tungs­tech­nik, Elek­tro­tech­nik, Mecha­tro­nik, Agrar­tech­nik oder Ernäh­rung und Ver­sor­gung eine umwelt­tech­ni­sche beruf­li­che Wei­ter­bil­dung anzu­schlie­ßen. Der Abschluss ent­spricht im Deut­schen Qua­li­fi­ka­ti­ons­rah­men (DQR) der Stu­fe 6 („Bache­lor“). Die Aus­bil­dungs­dau­er beträgt zwei Jah­re (Voll­zeit­un­ter­richt).

Im ersten Aus­bil­dungs­jahr wer­den ins­be­son­de­re die natur­wis­sen­schaft­li­chen Grund­la­gen gelegt (orga­ni­sche und anor­ga­ni­sche Che­mie, Mathe­ma­tik, Phy­sik, Öko­lo­gie und Toxi­ko­lo­gie usw.). Das zwei­te Aus­bil­dungs­jahr setzt dann auf die Ver­tie­fung der Grund­la­gen in ver­schie­den Wahl­pflicht­fä­chern. Hier sol­len u.a. die The­men Rege­ne­ra­ti­ve Ener­gie­sy­ste­me, Pro­zess­leit- und Steue­rungs­tech­nik, Abfall­wirt­schaft und Recy­cling sowie Gewäs­ser­schutz und Abwas­ser­tech­nik ange­bo­ten werden.

Die neue Fach­rich­tung erwei­tert das bestehen­de Ange­bot der Fach­schu­le aus Elek­tro­tech­nik, Maschi­nen­bau­tech­nik und Infor­ma­tik­tech­nik. Die Fach­schu­le für Tech­ni­ker greift mit der Ein­füh­rung der neu­en Fach­rich­tung Umwelt­schutz­tech­nik und rege­ne­ra­ti­ve Ener­gien die viel­fäl­ti­gen Bemü­hun­gen der Stadt auf, im Kli­ma­schutz­be­reich deut­li­che Zei­chen zu set­zen und voranzugehen.

„Absolvent*innen der neu­en Fach­rich­tung wer­den in der Zukunft sehr gefragt sein“, zeigt sich Chri­stoph Kil­gen­stein, Lei­ter der Fach­schu­le über­zeugt. Dies lie­ge einer­seits am wach­sen­den Bewusst­sein für Umwelt­fra­gen und Nach­hal­tig­keit in der Bevöl­ke­rung. Ande­rer­seits gewin­ne die­se Fach­rich­tung durch die Her­aus­for­de­run­gen des Kli­ma­wan­dels und den dar­aus resul­tie­ren­den Para­dig­men­wech­sel in der Poli­tik stark an Bedeu­tung. Dies zei­ge sich an den deut­li­chen Anstren­gun­gen, die Abhän­gig­keit von fos­si­len Brenn­stof­fen dra­stisch zu redu­zie­ren und statt­des­sen auf rege­ne­ra­ti­ve Ener­gie­quel­len zu set­zen, so Kilgenstein.

Inter­es­sier­te Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber für die neue Fach­rich­tung „Umwelt­schutz­tech­nik und rege­ne­ra­ti­ve Ener­gien“ erkun­di­gen sich bit­te tele­fo­nisch unter 09131 53290–0 oder im Inter­net unter www​.tech​ni​ker​schu​le​-erlan​gen​.de. Eine Anmel­dung ist jeder­zeit möglich.

Ver­län­ge­rung des ErlangenPasses

Der Erlan­gen­Pass kann ab sofort für das Jahr 2023 ver­län­gert wer­den. Dar­über infor­miert das zustän­di­ge Sozi­al­amt im Rat­haus. Für die Ver­län­ge­rung muss der Ori­gi­nal-Erlan­gen­Pass vor­ge­legt wer­den. Außer­dem muss man nach­wei­sen, dass man auch für das Jahr 2023 die Vor­aus­set­zun­gen für die Berech­ti­gung erfüllt (Bewil­li­gungs­be­scheid, z.B. Alg II, Grund­si­che­rung im Alter, Wohn­geld, Asyl­be­wer­ber­lei­stun­gen oder ent­spre­chen­de Beschei­ni­gung). Ein geson­der­ter Antrag muss nicht gestellt wer­den. Zur Ver­län­ge­rung kann man die Unter­la­gen ent­we­der auf dem Post­weg ein­rei­chen oder einen per­sön­li­chen Ter­min ver­ein­ba­ren (Tele­fon 01931 86–2297 oder online).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​pass​.de.

Stadt­bi­blio­thek und Stadt­teil­zen­trum: Lese­kreis am Dienstag

In Koope­ra­ti­on mit der Stadt­bi­blio­thek star­te­te der Bür­ger­treff Die Scheu­ne im Okto­ber einen neu­en Lese­kreis. In gesel­li­ger Run­de wird bei Kaf­fee und Kuchen über ein vor­her gele­se­nes Buch dis­ku­tiert. The­ma­tisch beschäf­ti­gen sich die aus­ge­wähl­ten Bücher mit star­ken Frau­en. Jeder bzw. jede ist will­kom­men. Am Diens­tag, 6. Dezem­ber, von 12:30 bis 13:30 Uhr dreht sich alles um das Buch „Stay away from Gret­chen“ von Susan­ne Abel. Diplom-Biblio­the­ka­rin Ste­fa­nie Erben mode­riert den Lese­kreis. Wer teil­neh­men möch­ten, mel­det sich per E‑Mail seniorenakademie@​stadt.​erlangen.​de oder per Tele­fon 09131 86–2355. Der Ein­tritt ist frei.

Tom­mie Goe­rz und Phil­ip Krö­mer kri­mi­nell in der Stadt­bi­blio­thek unterwegs

Zum Kri­mi­tag 2022 (8. Dezem­ber) prä­sen­tiert die Stadt­bi­blio­thek zwei span­nen­de Lesun­gen: Unter dem Mot­to „Man lässt kei­ne Men­schen ertrin­ken“ liest bereits am Diens­tag, 6. Dezem­ber, um 19:00 Uhr der weit über die Gren­zen Fran­kens hin­aus bekann­te Tom­mie Goe­rz. Er erhält kei­ne Gage und der Ein­tritt ist frei, aber der Autor sam­melt Spen­den. Die Ein­nah­men des Abends gehen zu 100 % an die zivi­le See­not­ret­tung „Sea-Watch e. V.“

Goe­rz wird aus ver­schie­de­nen sei­ner Kri­mis lesen. Die Besu­cher erwar­tet ein ver­gnüg­li­cher Abend, ein Streif­zug durchs Frän­ki­sche, sei­ne Wirts­häu­ser und Eigen­hei­ten, auch mit Goe­rz‘ belieb­tem Kom­mis­sar Frie­do Behü­t­uns. Beson­de­res Schman­kerl: Der Autor liest – qua­si als Pre­miè­re – erst­mals in Erlan­gen Pas­sa­gen aus „Brand­satz“, sei­nem neu­en Roman, der erst kürz­lich erschie­nen ist.

Ein Wech­sel­spiel aus Fakt und Fik­ti­on – der Nürn­ber­ger Kul­tur­preis­trä­ger Phil­ip Krö­mer liest am Don­ners­tag, 8. Dezem­ber, um 19:30 Uhr drei rät­sel­haf­te, unheim­li­che Geschich­ten aus der Serie „Erlan­gen NOIR“, bekannt aus den Erlan­ger Nach­rich­ten, und erzählt von der Ent­ste­hung und den Hin­ter­grün­den der Tex­te. Gera­de, weil sie neben den Fak­ten auch Gedan­ken­spie­le ent­hal­ten, kön­nen sie die Leer­stel­len der Erlan­ger Nach­kriegs­ge­schich­te am besten füllen.

1978 wird der Bau der H‑Bahn im Stadt­rat abge­lehnt, über 30 Jah­re spä­ter gon­delt sie trotz­dem durch ein Erlan­gen, wie Sie es noch nie erlebt haben. 1980 ver­an­stal­tet ein Mob aus Taxi­fah­rern eine bru­ta­le Hetz­jagd auf einen schwar­zen GI, die die­ser nur knapp über­lebt. Und 1986 bezieht ein Prep­per­pär­chen auf der Flucht vor dem radio­ak­ti­ven Nie­der­schlag der Tscher­no­byl-Kata­stro­phe einen Bun­ker in den Bier­kel­lern unterm Burg­berg. Leben sie noch heu­te dort? Der Ein­tritt ist frei.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.stadt​bi​blio​thek​-erlan​gen​.de.

Abfall­weg­wei­ser 2023 erschienen

Der städ­ti­sche Abfall­weg­wei­ser 2023 ist erschie­nen. Gedruck­te Exem­pla­re lie­gen im Rat­haus, städ­ti­schen Dienst­stel­len, Stadt­teil­zen­tren sowie den Filia­len der Spar­kas­se aus.

Der Abfall­weg­wei­ser, der im Amt für Umwelt­schutz und Ener­gie­fra­gen der Stadt ent­steht, beinhal­tet alle Ter­mi­ne zur Abho­lung von Papier­ton­ne und gel­ber Sack/​gelbe Ton­ne, wei­te­re Ter­mi­ne für das lau­fen­de Kalen­der­jahr, wie die Grün­gut­samm­lun­gen und die Weih­nachts­baum­ab­ho­lung. Außer­dem infor­miert er rund um Abfall­ton­nen- oder Con­tai­ner-Bestel­lun­gen sowie Öff­nungs­zei­ten und Ruf­num­mern der Abfallwirtschafts-Einrichtungen.

Impf­zen­trum schließt am 23. Dezem­ber – letz­te vor-Ort-Ter­mi­ne – bis­her 594.254 Imp­fun­gen durchgeführt

Die Impf­zen­tren in Bay­ern schlie­ßen zum Jah­res­en­de. Der letz­te Impf­tag der Erlan­ger Ein­rich­tung ist am Frei­tag, 23. Dezem­ber. In der Woche vor Weih­nach­ten hat das Impf­zen­trum noch ein­mal Mon­tag bis Frei­tag von 9:00 bis 17:00 Uhr geöff­net. Der Impf­shop in den Arca­den ist bereits am 22. und 23. Dezem­ber geschlossen.

Ter­mi­ne kön­nen über die Hot­line des Erlan­ger Impf­zen­trums unter der Ruf­num­mer 09131/86 6500 oder über www​.impf​zen​tren​.bay​ern ver­ein­bart wer­den. Imp­fun­gen sind aber auch ohne Ter­min möglich.

Noch bis zum 21. Dezem­ber sind mobi­le Teams in Stadt und Land­kreis unter­wegs. Die Ter­mi­ne sind ohne Anmel­dung offen für alle ab 12 Jahren.

Die letz­ten Termine:

Mon­tag | 5. Dezem­ber | Sit­zungs­saal Kalch­reuth (Rat­haus­str. 1) | 10:00 bis 16:00 Uhr (zum letz­ten Mal)

Mitt­woch | 7. Dezem­ber | Genera­tio­nen­zen­trum Her­zo­gen­au­rach (Erlan­ger Str. 16) | 09:30 bis 17:00 Uhr

Mitt­woch | 7. Dezem­ber | Vesten­bergs­greuth (Duten­dor­fer Str. 18) | 11:00 bis 18:00 Uhr

Don­ners­tag | 8. Dezem­ber | Kul­tur­scheu­ne Mühl­hau­sen (Markt­platz 4) | 11:00 bis 17:00 Uhr

Don­ners­tag | 8. Dezem­ber| Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7) | 10:00 bis 20:00 Uhr

Frei­tag | 9. Dezem­ber | Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7) | 10:00 bis 20:00 Uhr

Mon­tag | 12. Dezem­ber | Georg-Hänf­ling-Hal­le Ecken­tal (Am Pfarr­gar­ten 1) | 12:00 bis 18:00 Uhr

Mitt­woch | 14. Dezem­ber | Grund­schu­le Aurach­tal (Schul­str. 13) | 14:00 bis 18:00 Uhr

Mitt­woch | 14. Dezem­ber | Kom­mun­brau­haus Höchstadt (Obe­re Brau­haus­gas­se 7) | 11:00 bis 18:00 Uhr

Don­ners­tag | 15. Dezem­ber| Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7) | 10:00 bis 20:00 Uhr

Frei­tag | 16. Dezem­ber | Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7) | 10:00 bis 20:00 Uhr

Frei­tag | 16. Dezem­ber | Ebrach­tal­hal­le Wachen­roth (Schul­str. 3) | 13:00 bis 18:00 Uhr

Mon­tag | 19. Dezem­ber | Bür­ger­saal Herolds­berg (Haupt­str. 104) | 10:00 bis 16:00 Uhr

Mitt­woch | 21. Dezem­ber | Ev. Gemein­de­haus Bai­ers­dorf (Kir­chen­platz 7) | 12:00 bis 16:00 Uhr

Mitt­woch | 21. Dezem­ber | Mehr­zweck­hal­le Wei­sen­dorf (Reu­ther Weg 6) | 12:00 bis 18:00 Uhr

Alle zuge­las­se­nen und emp­foh­le­nen Impf­stof­fe ste­hen im Impf­zen­trum in der Sedan­stra­ße zur Ver­fü­gung. Bei Son­der­ak­tio­nen vor Ort wer­den der ursprüng­li­che Impf­stoff von BioNTech/​Pfizer zur Grund­im­mu­ni­sie­rung und die aktu­el­len BA.4/BA.5‑Impfstoffe von BioNTech/​Pfizer und von Moder­na zur Auf­fri­schung ange­bo­ten sowie der „Tot­impf­stoff“ von Valneva.

Die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on (STI­KO) emp­fiehlt Auf­fri­schungs­imp­fun­gen mit den neu­en, an die Omi­kron-Vari­an­te BA.4/BA.5 ange­pass­ten mRNA-Impf­stof­fen von Moder­na und BioNTech/​Pfizer. Eine vier­te Imp­fung (also eine zwei­te Auf­fri­schung) emp­fiehlt die STI­KO wei­ter­hin Per­so­nen, die min­de­stens 60 Jah­re alt sind, auf­grund von Vor­er­kran­kun­gen einer Risi­ko­grup­pe ange­hö­ren oder in medi­zi­ni­schen Beru­fen bzw. im Pfle­ge­be­reich arbei­ten. Das Impf­zen­trum führt die Viertimp­fung auf per­sön­li­chen Wunsch auch bei Per­so­nen durch, die von der STI­KO-Emp­feh­lung nicht erfasst sind. Hier­bei sind Impf­ab­stän­de und Infek­tio­nen zu berück­sich­ti­gen. Für die Grund­im­mu­ni­sie­rung, also die ersten zwei Imp­fun­gen, sind nach wie vor nur die ursprüng­li­chen Impf­stof­fe zugelassen.

In der Stadt Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt wur­den in der 47. Kalen­der­wo­che 2022 ins­ge­samt 1.108 Coro­na-Schutz­imp­fun­gen durch­ge­führt. Davon ent­fal­len 356 Imp­fun­gen auf das Impf­zen­trum und sei­ne Außen­stel­len sowie auf Son­der­ak­tio­nen und Ein­rich­tun­gen. 752 Imp­fun­gen wur­den bei nie­der­ge­las­se­nen Ärz­tin­nen und Ärz­ten in Stadt und Land­kreis vor­ge­nom­men. Somit wur­den ins­ge­samt seit Beginn (KW 53/2020) 594.254 Imp­fun­gen in Erlan­gen und im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt ver­ab­reicht. Ins­ge­samt haben 202.645 Per­so­nen die Zweit­imp­fung erhal­ten und damit den vol­len Schutz (Quo­te voll­stän­di­ger Schutz: min­de­stens 80,4 Pro­zent), 163.041 Per­so­nen (64,7 Pro­zent) haben bereits eine Auf­fri­schungs­imp­fung erhal­ten. Zu den Imp­fun­gen, die durch ange­stell­te Betriebs­ärz­tin­nen und Betriebs­ärz­te bzw. betriebs­ärzt­li­che Dien­ste unab­hän­gig vom Impf­zen­trum durch­ge­führt wur­den, lie­gen der Stadt Erlan­gen kei­ne voll­stän­di­gen Zah­len vor.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.

Digi­ta­ler Jugend­aus­tausch mit San Car­los (Nica­ra­gua)

Wie leben jun­ge Men­schen in der nica­ra­gua­ni­schen Part­ner­stadt San Car­los? Was sind ihre Hob­bies, ihre Lieb­lings­plät­ze in der Stadt und wel­che The­men beschäf­ti­gen sie? An drei Nach­mit­ta­gen im Janu­ar wird sich das Städ­te­part­ner­schafts­bü­ro online mit Jugend­li­chen aus San Car­los tref­fen, sie näher ken­nen­ler­nen und mehr dar­über erfah­ren, was sie und die Erlan­ger beschäf­tigt und was sie verbindet.

Der digi­ta­le Jugend­aus­tausch rich­tet sich an alle inter­es­sier­ten jun­gen Men­schen zwi­schen ca. 16 und 26 Jah­ren, die bereits über gewis­se Spa­nisch­kennt­nis­se ver­fü­gen und neu­gie­rig sind, sich auf Spa­nisch mit den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer aus San Car­los aus­zu­tau­schen. Neben den drei Online-Ter­mi­nen sind auch zwei bis drei Vor­be­rei­tungs­tref­fen geplant, an denen nicht nur die Online-Mee­tings vor­be­rei­tet, son­dern auch mehr über die Städ­te­part­ner­schaft zu erfah­ren ist.

Das erste Vor­be­rei­tungs­tref­fen fin­det am Diens­tag, 20. Dezem­ber, um 17:00 Uhr statt (Ort wird bei Anmel­dung mit­ge­teilt). Dabei ler­nen sich die Teil­neh­mer auf deut­scher Sei­te ken­nen und fan­gen mit den Vor­be­rei­tun­gen an. Die Online-Mee­tings mit den San Carleñ@s sind für den 10., 17. und 24. Janu­ar geplant, jeweils um 17:00 Uhr. Hin­zu kommt noch ein „rea­les“ Tref­fen am 12. Janu­ar, eben­falls um 17 Uhr.

Eine Anmel­dung ist ab sofort mög­lich per E‑Mail (staedtepartnerschaften@​stadt.​erlangen.​de).

Bei wei­te­ren Fra­gen ste­hen die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter unter der Mail­adres­se oder tele­fo­nisch (09131 86–1352) ger­ne zur Verfügung.

Sper­rung in der Engelstraße

Die Engel­stra­ße (zwi­schen Haupt­stra­ße und Fuch­sen­gar­ten) muss in der Zeit vom 6. bis 9. Dezem­ber gesperrt wer­den. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, fin­den dort Arbei­ten an der Stra­ße statt.