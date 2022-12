Bus­se fah­ren wei­ter­hin Umleitung

Die Stadt Forch­heim hat ihre Ent­schei­dung revi­diert, den Kreis­ver­kehr am Para­de­platz ab Sams­tag, 03.12.2022 für den ÖPNV frei­zu­ge­ben. Die Bus­li­ni­en müs­sen daher bis auf wei­te­res wie bis­her Umlei­tung fahren.

Die Hal­te­stel­len Apo­the­ken­stra­ße, Bam­ber­ger Stra­ße und Katha­ri­nen­spi­tal sowie alle Hal­te­stel­len am Para­de­platz ein­schließ­lich Café Schmitt wer­den nicht bedient, die Ersatz­hal­te­stel­le in der Bir­ken­fel­der Stra­ße besteht wei­ter­hin. Als Ersatz­hal­te­stel­le für Para­de­platz dient wei­ter­hin die Hal­te­stel­le Klo­ster­stra­ße, bzw. die Ersatz­hal­te­stel­le am Nürn­ber­ger Tor.