Die 24. Pretz­fel­der Weih­nacht fin­det am 2. Advent statt

Weih­nachts­markt am Sams­tag, 3. und Sonn­tag, 4. Dezem­ber 2022 mit Sin­gen, Musi­zie­ren und einem Adventskonzert

Nach dem pan­de­mie­be­ding­ten Aus­fall in den letz­ten bei­den Jah­ren soll in die­sem Jahr ein klei­ner Weih­nachts­markt stattfinden.

Am Sams­tag, 3. Dezem­ber 2022 fin­det um 16.30 Uhr das Advents­kon­zert des Musik­ver­eins Pretz­feld in der Pfarr­kir­che St. Kili­an statt. Ver­kauf von Glüh­wein und Brat­wür­sten nach dem Konzert.

Am Sonn­tag, 4. Dezem­ber 2022 öff­net der Markt von 13.00 bis 18.00 Uhr sei­ne Pfor­ten. In der anspre­chen­den Atmo­sphä­re – an der Pfarr­kir­che St. Kili­an – bie­ten wir fol­gen­des Pro­gramm:

13.00 Uhr Beginn

14.00 Uhr sin­gen die Kin­der des Kin­der­gar­tens St. Fran­zis­kus Pretz­feld Lie­der zur Vor­weih­nachts­zeit in der Pfarr­kir­che St. Kilian

14.45 Uhr ver­teilt der Weih­nachts­en­gel in der Kir­che klei­ne Geschen­ke an die Kinder

Als Höhe­punkt des Weih­nachts­mark­tes fin­det um 16:00 Uhr ein „Sin­gen im Advent“ mit der Sing­ge­mein­schaft Pretz­feld e.V. und den „Pretz­fel­der Frösch­la“, unter der Lei­tung von Chor­di­rek­tor Udo Rein­hart, in der Pfarr­kir­che St. Kili­an statt.

Kein Ein­tritt – Spen­den sind erlaubt.

In unse­ren weih­nacht­lich geschmück­ten Buden wird zum Ver­kauf angeboten:

♦ Geschenk­ar­ti­kel, Deko­ar­ti­kel, Ker­zen und Handarbeiten

♦ Gedrech­sel­tes aus Holz

♦ Glüh­wein, Feu­er­zan­gen­bow­le, hei­ße Scho­ko­la­de mit und ohne Schuss, Säf­te, Bier

♦ Kaf­fee und Kuchen

♦ Plätz­chen, Muf­fins, Donuts, Cake-Pops, Crê­pes, gebrann­te Man­deln und Honig

♦ Brat­wür­ste und Gulaschsuppe

und noch eini­ges mehr…

Las­sen Sie sich mit unse­rem Weih­nachts­markt, dem Sin­gen, Musi­zie­ren und dem Advents­kon­zert in die vor­weih­nacht­li­che Zeit ein­stim­men und erle­ben Sie ein paar schö­ne Stun­den in Pretzfeld.