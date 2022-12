Nach zwei­jäh­ri­ger Coro­na-Pau­se: Tanz­kurs­ab­schluss­ball der 10. Jahr­gangs­stu­fen am Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz Ebermannstadt

Augen zu und tan­zen, hieß es am Sams­tag, 19. Novem­ber 2022 am Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz Eber­mann­stadt. Dort fand nach 2‑Jähriger Coro­na-Pau­se end­lich wie­der in tra­di­tio­nel­ler Wei­se der Tanz­kurs­ab­schluss­ball der 10. Jahr­gangs­stu­fen statt. Zuvor hat­ten 98 Tanz­schü­ler den Begin­ner Tanz­kurs unter der Lei­tung von Roland Moser von der Tanz­schu­le Rupprecht-Moser in Forch­heim absolviert.

Der Eltern­bei­rat des Gym­na­si­ums orga­ni­sier­te in enger Zusam­men­ar­beit mit der Schul­lei­tung und Herrn Kraus als auch mit Unter­stüt­zung der Q11 und Q12 sowie eini­gen Eltern, einen unver­gess­li­chen Abend für alle Schüler*innen, Eltern, Geschwi­ster, Groß­el­tern und Lehrer*innen und freu­te sich alle in der geschmück­ten Aula in fest­li­cher Abend­gar­de­ro­be zu begrü­ßen. Zu den besten Hits der 80er, 90er und 2000ern wur­de die Tanz­flä­che gerockt! Nach den klas­si­schen Tanz­run­den der Schüler*innen und Eltern­run­den folg­te ein Abend, der lan­ge Gesprächs­the­ma und allen in guter Erin­ne­rung blei­ben wird.

Die Par­ty­band „Oran­ge“ aus Fürth hat für eine gran­dio­se Stim­mung bei allen Gästen gesorgt und die Schüler*innen konn­ten ihre erlern­ten Cho­reo­gra­phien zu Klas­si­kern wie „Foot­loo­se“ prä­sen­tie­ren. Allen Schüler*innen war die Freu­de und Aus­ge­las­sen­heit förm­lich ins Gesicht geschrie­ben. Die Stim­mung war beson­ders magisch als der Hit von Andre­as Bou­ra­ni „auf uns“ erklang und das Zusam­men­ge­hö­rig­keits­ge­fühl kom­plet­tier­te sich mit einem Kreis aller Tänzer*innen rund um die Tanz­flä­che und Han­dy­lich­tern zu „Won­der­wall“ von Oasis. Man konn­te den Schüler*innen aller Jahr­gangs­stu­fen anse­hen, dass das Fest fast wie ein Befrei­ungs­schlag für alle nach der har­ten Coro­na Zeit war. Es ende­te, als es am schön­sten war um Mit­ter­nacht mit „an Tagen wie die­sen“ von den Toten Hosen und legt die Mess­lat­te für die näch­sten Ver­an­stal­tun­gen hoch.