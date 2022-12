Hohe Ehre für „zwei ver­läss­li­che Part­ner unse­rer Stadt“: OB ver­leiht Bür­ger­me­dail­le an Dr. Hel­mut Mül­ler und Wer­ner Rupp

Mit „gro­ßer Freu­de und Dank­bar­keit“ trug Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke bei der Fest­sit­zung im Spie­gel­saal der Har­mo­nie den Beschluss des Stadt­rats für die hohe Aus­zeich­nung vor. Egal ob als jahr­zehn­te­lan­ger Stadt­rat, ob als Mit­glied des Kura­to­ri­ums der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker oder ob als Vater des weit über die Stadt­gren­zen hin­aus bekann­ten Bam­ber­ger Welt­kul­tur­er­be­lau­fes – Hel­mut Mül­ler habe sich uner­müd­lich für die unter­schied­lich­sten Belan­ge sei­ner Hei­mat­stadt eingesetzt.

„Als Mit­glied des Baye­ri­schen Land­tags und des Kura­to­ri­ums der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker hast Du, lie­ber Hel­mut, einen wesent­li­chen Bei­trag zur nach­hal­ti­gen Siche­rung der wirt­schaft­li­chen Exi­stenz des Orche­sters bei­getra­gen und somit erheb­li­che finan­zi­el­le Lasten von der Stadt genom­men“, begrün­de­te der Ober­bür­ger­mei­ster die außer­ge­wöhn­li­che Wür­di­gung des Bam­ber­ger Stadt­ra­tes. Als Vor­sit­zen­der des Ver­eins „Haus und Grund“ mit meh­re­ren Tau­send Mit­glie­dern im Raum Bam­berg habe er zudem die Inter­es­sen der Haus‑, Woh­nungs- und Grund­ei­gen­tü­mer erfolg­reich ver­tre­ten. „Hel­mut Mül­ler ist eine ech­te Mar­ke. Sol­che Leu­te braucht Bam­berg ein­fach“, beton­te Star­ke am Ende sei­ner Laudatio.

„Ein her­aus­ra­gen­der För­de­rer der Bam­ber­ger Kul­tur ist unser zwei­ter Bür­ger­me­dail­len­trä­ger. Wer­ner Rupp ist seit 2007 Vor­sit­zen­der der Städ­ti­schen Musik­schu­le. Er unter­stützt die Bil­dungs­ein­rich­tung nicht nur ideell, son­dern auch mate­ri­ell“, lob­te der Ober­bür­ger­mei­ster den Unter­neh­mer. Ins­be­son­de­re bei der Ver­la­ge­rung von der ein­sti­gen Haupt­stel­le in der Gan­golf­schu­le in die ehe­ma­li­ge Prop­stei St. Getreu sei Wer­ner Rupp ein wich­ti­ger Bera­ter und Für­spre­cher gewe­sen. Regel­mä­ßig unter­stüt­ze er Pro­jek­te des För­der­ver­eins mit nam­haf­ten Beträ­gen aus eige­ner Tasche. „Als Grün­dungs­mit­glied beim Rota­ry Club Bam­berg-Dom­rei­ter enga­gie­ren Sie sich, lie­ber Herr Rupp, in viel­fäl­ti­ger Wei­se aber auch bei sozia­len Pro­jek­ten, zum Bei­spiel als Hel­fer im Laden „Grün­stift“. Hier kön­nen Fami­li­en mit nied­ri­gem Ein­kom­men beson­ders gün­sti­ge Schul­ma­te­ria­li­en für ihre Spröss­lin­ge ein­kau­fen,“ so die Begrün­dung des Bam­ber­ger Stadt­ra­tes. „Ein wich­ti­ger Schritt zu mehr Chan­cen­gleich­heit“, so Star­ke wei­ter. Zudem sei Wer­ner Rupp, bevor er sich in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand ver­ab­schie­det habe, ein erfolg­rei­cher Unter­neh­mer gewe­sen. Bis 2003 habe er die Geschicke des Fami­li­en­un­ter­neh­mens rupp+hubach gelei­tet und die einst klei­ne mit­tel­stän­di­sche Fir­ma zu einem welt­weit bekann­ten Unter­neh­men gemacht. Die Stadt sei stolz, dass ein sol­ches Vor­zei­ge­un­ter­neh­men in Bam­berg ansäs­sig sei.

Was Hel­mut Mül­ler und Wer­ner Rupp eint, das lie­ße sich leicht beant­wor­ten. „Sie waren bei­de stets ver­läss­li­che Part­ner unse­rer Stadt und haben für die Kunst, die Kul­tur und die Musik viel Gutes getan. Dafür dan­ke ich Ihnen von Her­zen“, so Starke.