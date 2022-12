Fai­sal Kawu­si spielt sein drit­tes Solo­pro­gramm „Poli­tisch InKorrekt“

In einer Zeit, in der der gesell­schaft­li­che Dis­kurs maß­geb­lich durch die Social Media-Platt­for­men bestimmt ist, in einer Zeit, in der mit aller Regel­mä­ßig­keit ein anony­mer Mob durchs Netz tobt und glaubt, die Moral für sich gepach­tet zu haben, in einer Zeit, in der die Men­schen sich gegen­sei­tig nicht mehr zuhö­ren, gibt es einen Mann, der kla­re Kan­te gegen die humor­lo­sen Hater, Spal­ter und Aus­gren­zer die­ser Welt zeigt: Fai­sal Kawusi!

Er nennt die Din­ge strai­ght beim Namen, legt den Fin­ger in die offe­nen Wun­den. Und das so sehr, dass es weh tut. „Fai­sal hat ein sau­be­res Herz, aber eine schmut­zi­ge Zun­ge.“ Das sagt sei­ne Mut­ter über ihn. Und des­we­gen ver­wun­dert es auch nicht, dass er bei aller Här­te den­noch strikt gegen jede Art von Dis­kri­mi­nie­rung ist, sei es die der LGBTQ Com­mu­ni­ty, der Frau­en, der Men­schen ande­rer Haut­far­be, ande­rer Eth­nie, ande­rer Reli­gi­on oder die der Men­schen mit kör­per­li­chen oder gei­sti­gen Beson­der­hei­ten. Dabei ist die Frei­heit der Come­dy für ihn nicht ver­han­del­bar. Für Lieb­ha­ber des schwar­zen Humors eröff­net Kawu­si ein wah­res Feu­er­werk an poli­tisch inkor­rek­ten Witzen.

Doch zart besai­te­ten See­len sei Vor­sicht gebo­ten. Die­ses Live- Pro­gramm wird ein „Upper­cut“ in die Fres­se einer ziem­lich häss­lich gewor­de­nen Gesellschaft.

Fai­sal Kawu­si hat mit sei­nem ersten Solo­pro­gramm „Glaub nicht alles, was du denkst“ die Zuschau­er bei mehr als 300 Live-Auf­trit­ten begei­stert. Die Aus­strah­lung sei­nes Live- Pro­gramms bei RTL ver­folg­ten 1,86 Mil­lio­nen Zuschau­er. Auch mit sei­nem zwei­ten noch erfolg­rei­che­ren Solo­pro­gramm „Anar­chie“ stürm­te Fai­sal die Büh­nen des Lan­des. Und so ganz neben­bei fei­er­te er im Sep­tem­ber 2021 sein 10-jähriges Büh­nen­ju­bi­lä­um. Sein drit­tes Solo­pro­gramm „Poli­tisch InKor­rekt“ star­tet 2022.

Unver­ges­sen bleibt sei­ne mit­rei­ßen­de Per­for­mance bei RTLs „Let’s Dance“ in 2017. Auf sei­nem You­Tube-Chan­nel mit über 390.000 Abon­nen­ten sorgt er regel­mä­ßig für Furo­re. Aber das waren nur die ersten Schrit­te auf der Kar­rie­re­lei­ter: Inzwi­schen bril­lier­te der Pfunds­kerl in sei­ner eige­nen Come­dy-Late-Night in Sat.1: „Die Fai­sal Kawu­si Show“. 2021 star­te­te die „Die Herz­blut-Auf­ga­be – Pro­mis in der Pfle­ge“ eben­falls in Sat.1. Fai­sal war einer der sechs Pro­mi­nen­ten, die vier Wochen lang unter Anlei­tung von Fach­per­so­nal im Kran­ken­haus mit anpackten.

Fai­sal Kawusi

„Poli­tisch InKor­rekt“ – Neu­es Programm

Frei­tag, 2. Dezem­ber 2022, 20 Uhr

Mark­gra­fen­saal, Schwabach

Tickets und wei­te­re Infos gibt es hier.