Nichts zu holen im Wolfs­bau: medi bay­reuth muss sich beim SYN­TAI­NICS MBC geschla­gen geben

Der Schwung aus den ersten Spie­len ist nun erst ein­mal kom­plett dahin

Nach der unglück­li­chen Heim­nie­der­la­ge am letz­ten BBL-Spiel­tag gegen Braun­schweig muss­te sich medi bay­reuth nun auch am 8. Spiel­tag in der easy­Credit BBL beim SYN­TAI­NICS MBC geschla­gen geben. Vor 1.800 Zuschau­ern in der Stadt­hal­le Wei­ßen­fels unter­lag medi den Wöl­fen mit 83:96 (40:53) und muss­te damit die vier­te Nie­der­la­ge in Serie hin­neh­men. Die Sach­sen-Anhal­ter schlos­sen somit in der Tabel­le nach Sie­gen zu medi bay­reuth auf und zogen zudem an ihnen vorbei.

Lars Masell (Head Coach medi bayreuth):

„Der SYN­TAI­NICS MBC hat uns heu­te deut­lich beherrscht. Wir müs­sen anfan­gen, unse­re indi­vi­du­el­len Feh­ler abzu­stel­len, offen­siv wie defen­siv. Heu­te lag es vor allem an der Defen­si­ve. Wir haben 83 Punk­te selbst gemacht, aber 96 Punk­te zuge­las­se­nen, das war heu­te defen­siv gar nichts. Alles, was wir unter der Woche trai­niert und was wir uns für heu­te vor­ge­nom­men haben, haben wir ver­mis­sen las­sen. Das reicht ein­fach nicht.“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es hier.

Wei­te­re Heim­spie­le im Kalen­der­jahr 2022

Mon­tag, 26.12.2022, 20:30 Uhr: medi bay­reuth vs. Bro­se Bamberg

Don­ners­tag, 29.12.2022, 19:00 Uhr: medi bay­reuth vs. BG Göttingen

Den kom­plet­ten Spiel­plan gibt es auf der Home­page.