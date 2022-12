Das Pro­gramm „Weih­nach­ten mit Erich Käst­ner war bereits für die bei­den Vor­jah­re geplant war, muss­te aber lei­der in bei­den Fäl­len abge­sagt wer­den. Es fin­det nun am Sams­tag, den 3. Dezem­ber 2022 um 19.00 Uhr in der Alten Dar­re in Bad Staf­fel­stein statt. Pas­send zur vor­weih­nacht­li­chen Stim­mung wer­den auch Glüh­wein und Weih­nachts­ge­bäck angeboten.

Das Weih­nachts­pro­gramm umfasst Gedich­te, Lie­der und Weih­nachts­ge­schich­ten. Es lesen: Wolf­gang Krebs und Tan­ja Schaller

Musik: Tan­ja Schal­ler und Mar­tin Köhlerschmidt

Ein­tritt 20 Euro/​Vorverkauf 18 Euro

Erich Käst­ner ist einer der wich­tig­sten deut­schen Chro­ni­sten des ver­gan­ge­nen Jahr­hun­derts, als humor­vol­ler Beob­ach­ter und scharf­zün­gi­ger Mah­ner von nicht zu über­tref­fen­der Aktua­li­tät. Wohl bekannt sind sei­ne Kin­der- und Jugend­bü­cher wie „Emil und die Detek­ti­ve“, „Pünkt­chen und Anton“ und „Das dop­pel­te Lott­chen“. Vie­le sei­ner Stücke für Jung und Alt spie­len in der kal­ten Jah­res­zeit, erwähnt sei­en „Drei Män­ner im Schnee“ oder „Das flie­gen­de Klassenzimmer“.

Das Weih­nachts­pro­gramm mit Erich Käst­ner ist eine Mélan­ge aus Humor und Nach­denk­lich­keit, melan­cho­li­sche und iro­ni­sche Momen­te wech­seln sich ab. Typisch Käst­ner: Kei­ne ver­kitsch­ten Weih­nachts­ge­schich­ten, wohl aber sol­che, die von Krieg und Frie­den erzählt, von Lie­be und Demut und davon, wie die Men­schen mit­ein­an­der umge­hen könn­ten, wenn sie nur woll­ten. Weih­nachts­ge­schich­ten, die von den Grund­fra­gen des Mensch­seins handeln.

Ein­tritts­kar­ten gibt es beim Kur und Tou­ris­mus Ser­vice in Bad Staf­fel­stein, über die Home­page der KIS www​.kis​-bad​staf​fel​stein​.de und an der Abend­kas­se, die ab 18.30 Uhr geöff­net ist.

Weih­nach­ten mit Erich Kästner