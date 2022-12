VCE möch­te Auf­wärts­trend gegen die L.E. Vol­leys fortsetzen

Nach dem sou­ve­rä­nen Aus­wärts­sieg in Mün­chen am ver­gan­ge­nen Sonn­tag möch­te der VC Elt­mann am Wochen­en­de die star­ke Form bestä­ti­gen und drei wich­ti­ge Punk­te für die Auf­stiegs­run­de ein­fah­ren. Hier­zu emp­fängt das Team von Coach Kranz die Sach­sen aus Leip­zig, die momen­tan auf dem drit­ten Tabel­len­platz ste­hen und jeden Punkt benö­ti­gen, um auf der Ziel­ge­ra­den nicht doch noch von den Black Mam­bas aus Eibel­stadt abge­fan­gen zu wer­den. „Die Leip­zi­ger müs­sen am Wochen­en­de unbe­dingt punk­ten. Bei noch drei aus­ste­hen­den Spie­len und einem Vor­sprung von nur sechs Punk­ten auf die Eibel­städ­ter, brau­chen die jetzt jeden Satz, wenn sie mit in die Auf­stiegs­run­de wol­len.“, warnt der Trai­ner vor dem Spieltag.

Blickt man nur ein paar Wochen zurück, tra­fen am letz­ten Spiel­tag der Hin­run­de noch zwei unge­schla­ge­ne Mann­schaf­ten auf­ein­an­der, deren kla­res Ziel vor Sai­son­be­ginn mit dem Wie­der­auf­stieg in Deutsch­lands zweit­höch­ste Spiel­klas­se defi­niert wur­de. Nach­dem sich der VCE in die­sem Spiel klar mit 3:0 durch­set­zen konn­te, began­nen beim Geg­ner aus Leip­zig die Pro­ble­me, sodass auch die kom­men­den drei Spie­le ver­lo­ren gin­gen und der Rück­stand auf den Tabel­len­füh­rer aus Elt­mann nun bereits zehn Punk­te beträgt. Bei der Heim­mann­schaft hin­ge­gen läuft es wei­ter­hin wie geschmiert und auch wenn man gegen Eibel­stadt einen Punkt abge­ben muss­te, führt man die Tabel­le sou­ve­rän an. „Wir brau­chen jetzt noch nicht das Rech­nen anfan­gen und müs­sen wei­ter­hin unse­re Haus­auf­ga­ben machen. Wenn wir jetzt gegen Leip­zig und Markt­red­witz unse­re star­ke Lei­stung abru­fen kön­nen und wei­te­re sechs Punk­te aus den bei­den Spie­len mit­neh­men, gehen wir ziem­lich sicher mit einem Vor­sprung in die Auf­stiegs­run­de.“, ana­ly­siert Zuspie­ler Bru­no Simu­nic die Tabel­len­si­tua­ti­on und hat dabei auch die Staf­fel aus dem Süden im Blick.

Aus per­so­nel­ler Sicht bleibt wei­ter­hin abzu­war­ten, ob der VC Elt­mann wie­der in Best­be­set­zung antre­ten kann. Nach sei­ner Ver­let­zung im Spiel gegen Eibel­stadt ist der ser­bi­sche Dia­go­nal­spie­ler Gav­ra Medu­ric noch immer nicht hun­dert­pro­zen­tig fit. „Es ist schon ner­vig, gera­de jetzt in der ent­schei­den­den Pha­se zuschau­en zu müs­sen. Ich arbei­te jede Woche hart für mein Come­back und hof­fe, der Mann­schaft bald wie­der auch auf dem Feld wei­ter­hel­fen zu kön­nen. Auch wenn ich nicht auf dem Feld ste­hen soll­te, wer­de ich alles dafür tun, die Jungs mit mei­ner Erfah­rung von der Bank aus zu unter­stüt­zen“, zeigt sich der Ser­be kämp­fe­risch und mannschaftsdienlich.

Anpfiff zum Duell der bei­den selbst­er­nann­ten Auf­stiegs­kan­di­da­ten ist am Sams­tag um 19:30 Uhr in der Georg-Schä­fer-Hal­le. „Wir hof­fen auf ein vol­les Haus und die laut­star­ke Unter­stüt­zung der Fans. Wenn wir gewin­nen, ist uns der erste Platz in der Vor­run­de nicht mehr zu neh­men und wir wür­den uns freu­en, den Sieg gemein­sam mit unse­ren Sup­por­tern zu fei­ern.“, hofft Mana­ger Wer­ner auf den Sup­port der Zuschauer.